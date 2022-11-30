«Российская креативная неделя» стала драйвером изменений креативных индустрий Сибири

В рамках форума прошло порядка 80 сессий, в которых приняло участие более 300 спикеров. Мероприятие собрало гостей из всех регионов Сибири.

В Красноярске подвели итоги форума «Российская креативная неделя — Сибирь», который проходил е с 24 по 25 ноября 2022 на площадке конгресс-холла СФУ. В 77 сессиях форума приняли участие 314 спикеров, слушателями стали около 4 тысяч человек, а видеотрансляции собрали 2 200 000 просмотров, рассказали организаторы.

Программа форума состояла из шести тематических блоков:

деловая программа;

архитектура, дизайн, мода, искусство;

медиа, издательское дело, маркетинг;

кино и анимация, компьютерная графика;

IT, гейм-индустрия;

креативное предпринимательство.

В рамках форума прошло много различных мероприятия. Так, состоялся первый сибирский IT-саммит. Одним из его главных итогов стало выделение Красноярским краем на ближайшие три года 780 млн рублей на поддержку IT-компаний и развитие этой отрасли.

Также было объявлено о старте программы по поддержке продвижения отечественных IT-компаний, благодаря которой около тысячи из них смогут получить компенсацию расходов на продвижение от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Бюджет программы — 1,5 млрд рублей.

IT-саммит стал площадкой, которая представила расширенный состав предпринимателей государственного сектора и бизнеса. Мы надеемся, что этот саммит станет доброй традицией для обсуждения вопросов развития СФО как центра в сфере информационных технологий для всего Евразийского пространства», — говорит основателя агрегатора технологических проектов Venn, партнера консалтинговой компании Rights Business Standard Виктория Арабина.

Особое внимание на форуме, естественно, было уделено вопросам развития креативных индустрий. Так, его участника представили проект нового закона о креативном предпринимательстве, который сейчас находится на финальной стадии разработки.

Очень важно, чтобы наша экономика развивалась быстрее, инновации внедрялись активнее и креативные предприниматели имели возможность для самореализации. В первую очередь, потому что креативный предприниматель независим от санкционного давления, от поставок и таможенных пошлин. Мы понимаем, что креативные индустрии — это плод интеллектуального труда и моя задача как законодателя и политика — создать условия, чтобы этот сектор вышел из тени», — заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике Денис Кравченко.

В этом году «Российская креативная неделя — Сибирь» собрала гостей из семнадцати регионов России, включая десять регионов Сибирского федерального округа (республик Алтай, Тыва и Хакасия, Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей). При этом, как рассказала генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, именно Красноярский край является лидером среди сибирских регионов по вкладу креативных индустрий в экономику — здесь на их долю приходится 6,64%.

Красноярский край — регион с мощным промышленным потенциалом. При этом у нас сосредоточен серьезный интеллектуальный потенциал, который, безусловно, является основой для развития креативных индустрий. И мы хотим составить конкуренцию признанным столицам развития креативных индустрий — Москве и Санкт-Петербургу», — сказал первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.

Добавим, что «Российская креативная неделя — Сибирь» проходила в Красноярске уже второй раз. Ее организаторами выступают ФГБУ «Роскультцентр», органы власти Красноярского края, АНО «Креативная экономика», АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий».

Для Сибири крайне важно, чтобы люди не только оставались в регионе, но и создавали и развивали бизнесы, творческие проекты, привлекали новые идеи. Регион должен стать точкой креативного притяжения. „Российская креативная неделя — Сибирь“, с одной стороны, дает мощный стимул для развития, с другой — предлагает конкретные решения», — резюмировал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

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