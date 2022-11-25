В Красноярском крае определи 100 креативных лидеров
В Красноярском крае определили лидеров креативных индустрий. Их имена назвали на «Российской креативной неделе – Сибирь».
В топ попали 100 человек. Список опубликован на сайте Yenisey. 100 Most Creative Russians. Там сообщается, что эти люди вносят вклад в развитие профильных индустрий, создают новые направления и бизнес-модели.
Исследование стартовало осенью. Его проводили Сибирский институт развития креативных индустрий и Федерация креативных индустрий. Красноярский край стал четвертым регионом, где прошло исследование. Было опрошено не менее 200 экспертов из 12 сфер креативных индустрий. Исследование проводили по специально разработанной методологии, оно включало четыре этапа. Сначала прошел опрос лидеров мнений по всем категориям, потом сбор данных от отраслевых экспертов, затем специалисты проанализируют показатели, в финале прошло голосование экспертной комиссии.
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Исследование проводилось Федерацией креативных индустрий и Сибирским институтом развития креативных индустрий.