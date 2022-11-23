Разбор полетов киноиндустрии проведут в Красноярске

В рамках «Креативной недели» пройдет тематическая площадка форума по кино и анимации.

С 24 по 25 ноября 2022 года в Красноярске состоится второй окружной форум «Российская креативная неделя — Сибирь». Тематическая площадка форума по кино и анимации объединит федеральных и региональных экспертов для обсуждения текущей ситуации и будущего индустрии.

Организаторы «Российской креативной недели — Сибирь»: ФГБУ «Роскультцентр», органы власти Красноярского края, АНО «Креативная экономика», АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий».

Спикерами площадки «Кино, анимация, компьютерная графика» станут директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко, заместитель губернатора Красноярского края Василий Нелюбин, соучредитель и продюсер компании «COSMOS Studio» Александр Акопов, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, глава кинокомпании СТВ, продюсер Сергей Сельянов, телеведущая, актриса и продюсер Марина Ким, генеральный директор «Контент-клуб» Антон Сиренко, генеральный директор «Каропрокат» Алексей Рязанцев, генеральные продюсеры кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко и Сергей Щеглов, главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа Дмитрий Якунин, кинокритик Егор Москвитин, генеральный директор компании «Енисей кино» и кинофестиваля «Герой» Ирина Белова и другие эксперты.

Откроет площадку круглый стол «Детско-юношеское кино. Перезагрузка». Далее состоится обсуждение документального кино как отражения современной действительности и важного созидательного фактора для общества. В сессии «Модели развития кинематографа Сибири. В поисках эффективности» эксперты попробуют ответить на вопрос, что поможет регионам стать частью «большого кино».

Дискуссия «Кинопрокат 2023: миссия выполнима?» соберет лидеров индустрии для обсуждения актуальных проблем, связанных с уходом голливудских мейджоров с рынка, удовлетворением запроса на российские проекты для формирования планов проката будущего года, а также целесообразности законопроекта о принудительных лицензиях.

«Российская креативная неделя — Сибирь» станет площадкой, где впервые состоится экспертное обсуждение использования дипфейк-технологий в кино. Авторы первого в мире дипфейк-сериала «ПМЖейсон» расскажут, как создаются цифровые двойники и аватары и дадут свой прогноз, смогут ли дипфейки и технологии захвата изображения заменить живых актеров и героев телеэкрана.

В рамках форума при поддержке онлайн-кинотеатра KION и красноярского Дома кино состоится премьерный показ и обсуждение документального фильма «Пелевин» о главном мистификаторе российской литературы.

В 2022 году российской анимации исполнилось 110 лет, отрасль сегодня переживает новый этап своего развития. Как будет развивать отечественная анимация — обсудят на круглом столе «Культурные традиции российской анимации. Ренессанс индустрии».

Серия мастер-классов «Разбор полетов» позволит разобраться в таких профессиях для киноиндустрии, как кинокритик, продюсер и сценарист. Участники узнают весь путь, от точки входа в рынок до профессионального признания. Своим опытом поделятся Илья Бачурин, Борислав Володин, Александр Акопов, Нина Ромодановская, Сусанна Альперина, Егор Москвитин, Марина Ким, Максим Олейников, Филипп Нестеров.

Тематические партнеры площадки «Кино, анимация, компьютерная графика»: Фонд поддержки регионального кинематографа, Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Ассоциация анимационного кино, «Енисей Кино».

Вход на мероприятие для посетителей свободный. Возрастное ограничение 16+. Онлайн-трансляции всех мероприятий программы будут размещены на официальном сайте, а также в официальной группе «Российской креативной недели» в социальной сети ВКонтакте.

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