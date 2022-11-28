Представительство Президентского фонда культурных инициатив открылось в Красноярске

Основная функция организации — выдача грантов, работающим в сфере креативных индустрий. Это первое региональное отделение фонда в стране.

В Красноярске начало работу региональное представительство Президентского фонда культурных инициатив, сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

В представительстве будут работать с потенциальными заявителями и грантополучателями Сибири и Дальнего Востока, участвовать в развитии и поддержке креативных индустрий. Рассчитывать на поддержку смогут не только НКО, но и предприниматели.

Красноярское представительство стало первой подобной структурой, открытой фондом в регионах страны.

В фонд поступает много запросов об открытии представительств, но для первого из них мы выбрали Сибирь, Красноярский край. Уверен, что это упростит работу с учетом разницы в часовых поясах», — сказал на открытии Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив.

Добавим, что договоренность о создании представительства была достигнута на «Российской креативной недели — Сибирь» в 2021 году.

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