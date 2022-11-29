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В Красноярском крае увеличилось количество предпринимателей

В Красноярском крае увеличилось количество предпринимателей
Иллюстрация: pixabay.com

Прирост оказался самым большим в Сибири.

#НОВОСТИ

Количество малых и средних предпринимателей в Красноярском крае на сегодняшний день составляет более 105 тыс., что на 2,5% больше, чем было в прошлом году. Об этом рассказали в правительстве региона, по итогам совещания его президиума.

По данным властей, рост произошел в сегменте не только ИП и юрлиц, но и самозанятых, которых стало больше на 39 тыс.

В итоге, прирост числа предпринимателей в крае оказался больше, чем в других регионах Сибирского федерального округа.

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Представительство Президентского фонда культурных инициатив открылось в Красноярске

Основная функция организации — выдача грантов, работающим в сфере креативных индустрий. Это первое региональное отделение фонда в стране.

Для начинающих предпринимателей Красноярского края открыли доступ к дешевым деньгам

Новый продукт разработал Енисейский объединенный банк, уполномоченный банк Красноярского края. Деньги будут выдавать под поручительство центра «Мой бизнес».

Автор: Петр Савельев
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