В Красноярском крае увеличилось количество предпринимателей

Прирост оказался самым большим в Сибири.

Количество малых и средних предпринимателей в Красноярском крае на сегодняшний день составляет более 105 тыс., что на 2,5% больше, чем было в прошлом году. Об этом рассказали в правительстве региона, по итогам совещания его президиума.

По данным властей, рост произошел в сегменте не только ИП и юрлиц, но и самозанятых, которых стало больше на 39 тыс.

В итоге, прирост числа предпринимателей в крае оказался больше, чем в других регионах Сибирского федерального округа.

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