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Для начинающих предпринимателей Красноярского края открыли доступ к дешевым деньгам

Для начинающих предпринимателей Красноярского края открыли доступ к дешевым деньгам
Иллюстрация: пресс-служба агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края

Новый продукт разработал Енисейский объединенный банк, уполномоченный банк Красноярского края. Деньги будут выдавать под поручительство центра «Мой бизнес».

#НОВОСТИ

Предприниматели Красноярского края, отработавшие не менее полугода, смогут получить до 5 млн рублей на развитие своего бизнеса. Подобное «коробочное» решение разработали в Енисейском объединенном банке совместно с краевым агентством развития малого и среднего предпринимательства и региональной сетью центров «Мой бизнес».

Начинающий предприниматель сталкивается с массой новых вопросов, в том числе с поиском дополнительных средств. Банк финансирует предпринимателей, поручителем выступает центр „Мой бизнес“. Заявка рассматривается в течение суток», — рассказал руководитель дирекции корпоративного бизнеса Енисейского объединенного банка Анастасия Нехтий.

Деньги на пополнение оборотных средств будут выдаваться максимум на два года, а на иные цели (приобретение коммерческой недвижимости, транспортных средств, оборудования) — на три.

Ставка по этому кредитному продукту составит 16%. Плюс еще минимум 0,5% за поручительство региональной гарантийной организации (входит в состав центра «Мой бизнес»), которое является обязательным для этого вида займов. При этом банк сам будет обращаться в РГО с соответствующим запросом.

Подробнее об условиях можно узнать в банке по телефону 8-800-2009-700.

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Автор: Петр Савельев
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