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В Красноярском крае ввели налоговые льготы для промышленников

В Красноярском крае ввели налоговые льготы для промышленников
Иллюстрация: pixabay.com

Соответствующие законы приняли на сессии Заксобрания региона.

#НОВОСТИ

Предприятия, работающие в Красноярском края по специальным инвестиционным контрактам (СПИК 2.0), будут платить меньше налогов.

Несколько дней назад комитет по экономике и налоговой политике Заксобрания Красноярского края согласовал соответствующие законопроекты и рекомендовал сессии ЗС принять их во втором чтении. Что и произошло.

Теперь компании, производящие бумагу и изделия из нее, в течение первых пяти лет работы будут платить за имущество лишь 5% от суммы начисленного налога, а в следующие пять — 15%.

Налог же на прибыль для держателей СПИК 2.0 теперь составляет всего 5%.

Механизм СПИК появился в крае в апреле этого года, как реакция на санкции. Ожидается, что размер инвестиций по таким контрактам составит не менее 200 млрд рублей до 2037 года.

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Сегодня на сессии Заксобрания депутаты края приняли поправки в региональный бюджет на этот год и плановый период.

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Автор: Петр Савельев
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