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В Красноярском крае введут налоговые льготы для инвестирующих в производство

В Красноярском крае введут налоговые льготы для инвестирующих в производство
Автор фото: Snatali. Иллюстрация: pixabay.com

Заксобрание согласовало соответствующие законы.

#НОВОСТИ

Предприятия, заключившие с Красноярским краем специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0), получат льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль. Об этом сообщили в Заксобрании региона, которое согласовало эти два новых закона.

Согласно первому документу, участники СПИК 2.0 в области производства бумаги и бумажных изделий в первые пять лет будут платить лишь 5% от суммы начисленного налога на имущество, а следующие 15 лет — 15%.

Второй закон касается участников СПИК 2.0 во всех сферах, входящих в перечень правительства РФ, и устанавливает для них ставку налога на прибыль в размере 5%.

Комитет по экономике и налоговой политике Заксобрания Красноярского края согласовал оба этих закона. Далее они будут рассмотрены на сессии краевого парламента, которая назначена на 6 октября 2022.

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Автор: Петр Савельев
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