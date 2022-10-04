В Красноярском крае введут налоговые льготы для инвестирующих в производство

Заксобрание согласовало соответствующие законы.

Предприятия, заключившие с Красноярским краем специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0), получат льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль. Об этом сообщили в Заксобрании региона, которое согласовало эти два новых закона.

Согласно первому документу, участники СПИК 2.0 в области производства бумаги и бумажных изделий в первые пять лет будут платить лишь 5% от суммы начисленного налога на имущество, а следующие 15 лет — 15%.

Второй закон касается участников СПИК 2.0 во всех сферах, входящих в перечень правительства РФ, и устанавливает для них ставку налога на прибыль в размере 5%.

Комитет по экономике и налоговой политике Заксобрания Красноярского края согласовал оба этих закона. Далее они будут рассмотрены на сессии краевого парламента, которая назначена на 6 октября 2022.

Читайте также:

«Сопке» и «Радуге» сохранят льготы по налогу на землю

Профильная комиссия Горсовета Красноярска поддержала эту идею.

Предприниматели Красноярского края могут получить льготный кредит под 3-4,5%

Новую программу кредитования малого и среднего предпринимательства запустило правительство России. Об этом рассказали в правительстве Красноярского края.

На поддержку МСБ Красноярского края выделят 2 млрд рублей

Средства будут заложены в бюджет 2023-2025.