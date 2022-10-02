На поддержку МСБ Красноярского края выделят 2 млрд рублей

Средства будут заложены в бюджет 2023-2025.

В ближайшие три года на поддержку малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае выделят около 2 млрд рублей. Столько предусмотрено в краевой отраслевой госпрограмме.

Большая часть этих денег — краевые. Из федерального бюджета поступит порядка 240 млн.

В следующем году вновь будут предусмотрены различные виды грантов и субсидий для предпринимателей, а также льготные финансовые продукты. Кроме того, федеральные и региональные эксперты продолжат проводить консультации и обучение для тех, кто хочет и готов заниматься предпринимательской деятельностью», — рассказала руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.

Планируется, что реализация программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности» к 2030 увеличит объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров до $9,9 млрд, а также привлечет более 1,7 млрд рублей дополнительных инвестиций в инновационные проекты.