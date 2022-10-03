«Сопке» и «Радуге» сохранят льготы по налогу на землю

Профильная комиссия Горсовета Красноярска поддержала эту идею.

Спортивным кластерам «Сопка» и «Радуга» продлят действие льгот по земельному налогу до 2026. Сообщили в Горсовете Красноярска по итогам заседания комиссии по бюджету, собственности и экономической политике.

«Сопку» и «Радугу» построили в Красноярске к зимней Универсиаде-2019, которая проходила в городе. Далее их планировалось передать Сибирскому федеральному университету, но пока этого не произошло. Однако, по словам начальника отдела налоговой политики департамента экономической политики и инвестиционного развития Красноярска Светланы Козырской, это решение уже принято.

Также она уточнила, что льгота по земельному налогу, действующая для этих кластеров, «оценена Красспортом и признана эффективной и востребованной». Поэтому ее стоит продлить.

Члены комиссии Горсовета поддержали эту идею и рекомендовали всем городскому парламенту сделать тоже самое. Теперь дело за сессией Горсовета. Ближайшая назначена на 11 октября 2022.

Примечание: в чем суть налоговой льготы для «Сопки» и «Радуги» в Горсовете не уточнили.

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