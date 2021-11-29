СФУ предъявил претензии строителям спорткомплекса универсиады

Здание, которое использовалось как сервис-холл Атлетической деревни, в после студенческих игр было передано Институту физкультуры, не эксплуатируется с мая 2019 года.

В многофункциональном комплпексе-2 были обнаружены усадочные трещины, в результате чего руководство вуза решило перенести все учебные занятия студентов Института физкультуры в другие корпуса. Университет также заказал обследование и оценку технического состояния здания, в качестве исполнителя этой работы было выбрано ООО «ПромСтройЭксперт». 15 ноября 2021 года организация передала в СФУ полный технический отчет, из которого следует, что здание необходимо дополнительно укреплять, иначе пользоваться им небезопасно.

Выбор подрядчика и собственно обследование заняли около 5 месяцев. Необходимо было выполнить более 100 вскрытий, на части участков проведено испытание арматуры, что заняло достаточно длительное время. Стоимость выполнения работ по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций здания составила порядка 1,6 миллионов рублей», - сообщает пресс-служба университета.

Ректор СФУ Максим Румянцев считает, что организации, которые занимались строительством корпуса, должны привести здание в нормативное состояние в рамках гарантийных обязательств, которые действуют до 2023 года. Сейчас университет готовит претензионные документы для обращения к строителям и, в случае их отказа от обязательств, исковые заявления в суд.

Строительство МФК-2 вели две компании: ООО «НСК», которое выполнило свайное поле, половину монолитных работ по возведению каркаса здания и было отстранено от работ в связи со срывом сроков, сейчас компания находится в стадии банкротства. Затем на объект зашло ООО УСК «Сибиряк», которое и достраивало корпус.

По данным экспертизы, на которые ссылается Максим Румянцев, проблемы со зданием возникли не из-за ошибок проектировщиков, а на стадии строительства.

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