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«Сибиряк» отказывается строить новый студгородок в Красноярске

«Сибиряк» отказывается строить новый студгородок в Красноярске
Иллюстрация: pixabay.com

Свое решение компания мотивирует более чем двукратным ростом цен на стройматериалы и нежеланием заказчика пересматривать условия контракта в части стоимости работ.

#НОВОСТИ
Строительная компания «Сибиряк» просит расторгнуть контракт на строительство первой очереди комплекса общежитий для Сибирского федерального университета, сообщает Арбитражный суд Красноярского края.
 
Контракт между вузом и застройщиком был заключен в ноябре 2019 года. Его стоимость оценивалась в 1,5 млрд рублей. Однако, по данным «Сибиряка», за прошедшее с того момента время стройматериалы и оборудование подорожало более чем в 2-3 раза.
Исполнение контракта на согласованных ранее условиях (без увеличения цены) повлечет для подрядчика такие убытки, что если бы он мог это предвидеть, то контракт вовсе не был бы заключен», — говорят в Арбитраже.
Договориться с СФУ о пересмотре стоимости контракта «Сибиряку» не удалось и теперь он пытается разорвать контракт через суд. Заявление принято к производству. Первое заседание суда запланировано на 3 ноября 2021 года.
Автор: Петр Савельев
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