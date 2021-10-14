«Сибиряк» отказывается строить новый студгородок в Красноярске

Свое решение компания мотивирует более чем двукратным ростом цен на стройматериалы и нежеланием заказчика пересматривать условия контракта в части стоимости работ.

Строительная компания «Сибиряк» просит расторгнуть контракт на строительство первой очереди комплекса общежитий для Сибирского федерального университета, сообщает Арбитражный суд Красноярского края.

Контракт между вузом и застройщиком был заключен в ноябре 2019 года. Его стоимость оценивалась в 1,5 млрд рублей. Однако, по данным «Сибиряка», за прошедшее с того момента время стройматериалы и оборудование подорожало более чем в 2-3 раза.

Исполнение контракта на согласованных ранее условиях (без увеличения цены) повлечет для подрядчика такие убытки, что если бы он мог это предвидеть, то контракт вовсе не был бы заключен», — говорят в Арбитраже.

Договориться с СФУ о пересмотре стоимости контракта «Сибиряку» не удалось и теперь он пытается разорвать контракт через суд. Заявление принято к производству. Первое заседание суда запланировано на 3 ноября 2021 года.