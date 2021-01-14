Спорткомплексы «Сопка» и «Радуга» будут переданы СФУ

Решение об этом было принято на заседании у заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. Объекты перейдут в федеральную собственность, а СФУ станет их оператором.

Функциональное назначение спорткомплексов не изменится. Они по-прежнему будут принимать соревнования, включенные в единый календарный план Минспорта РФ и краевого ведомства. Единственное отличие – теперь в «Сопке» и «Радуге» будут заниматься еще и студенты СФУ, сообщает пресс-служба университета.

Все процедуры по оформлению нового статуса объектов универсиады должны быть завершены к 30 марта.

Кластеры «Сопка» и «Радуга» входят в спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта». «Сопка» – единственный полноценный центр по фристайлу и сноуборду в России с уникальным комплексом трасс для всех дисциплин этого вида спорта. Кластер «Радуга» оснащен 50-метровым бассейном, медико-восстановительным центром, здесь создана вся необходимая инфраструктура для проведения соревнований по лыжегоночным дисциплинам.