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Спорткомплексы «Сопка» и «Радуга» будут переданы СФУ

Спорткомплексы «Сопка» и «Радуга» будут переданы СФУ
Иллюстрация: krsk2019.ru

Решение об этом было принято на заседании у заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. Объекты перейдут в федеральную собственность, а СФУ станет их оператором.

#НОВОСТИ

Функциональное назначение спорткомплексов не изменится. Они по-прежнему будут принимать соревнования, включенные в единый календарный план Минспорта РФ и краевого ведомства. Единственное отличие – теперь в «Сопке» и «Радуге» будут заниматься еще и студенты СФУ, сообщает пресс-служба университета.

Все процедуры по оформлению нового статуса объектов универсиады должны быть завершены к 30 марта.

Кластеры «Сопка» и «Радуга» входят в спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта». «Сопка» – единственный полноценный центр по фристайлу и сноуборду в России с уникальным комплексом трасс для всех дисциплин этого вида спорта. Кластер «Радуга» оснащен 50-метровым бассейном, медико-восстановительным центром, здесь создана вся необходимая инфраструктура для проведения соревнований по лыжегоночным дисциплинам.

 

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