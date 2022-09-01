Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.09
60,23
60,21
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Сила Сибири – 2» ляжет рядом с Красноярском. Или нет

«Сила Сибири – 2» ляжет рядом с Красноярском. Или нет
Иллюстрация: mirtesen.ru

Магистральный газопровод «Сила Сибири – 2» пройдет вблизи Красноярска, Канска и Ачинска.

#НОВОСТИ

Такую информацию предоставил Павел Сорокин, первый замминистра энергетики России в ответ на запрос Александра Дроздова, депутата Госдумы от Красноярского края, — сообщает «Ъ».

Ответ на депутатский запрос г-н Дроздов опубликовал в «ВКонтакте».

Прохождение трассы магистрального газопровода предполагается вблизи городов: Ачинск, Красноярск, Канск, что позволит придать дополнительную динамику перспективному развитию газоснабжения и газификации Красноярского края», — заверяет Минэнерго.

Тем не менее, народный избранник сетует, что ни точной карты, ни сроков строительства до сих пор нет в общественном пространстве.

Напомним, что ресурсной базой «Силы Сибири – 2» являются Чаяндинское и Ковыктинское месторождения, газопровод должен пойти в Китай через  Красноярск, Иркутск и Монголию.

Однако причина для беспокойства у красноярцев появилась 24 августа 2022, когда было подписано Распоряжение правительства России о территориальном планировании, в котором регионов Восточной Сибири в маршруте магистрального газопровода не оказалось совсем.

«Сила Сибири – 2» ляжет рядом с Красноярском. Или нет 1

«Сила Сибири – 2» ляжет рядом с Красноярском. Или нет 2

В документе трубопровод фигурирует под названием «Алтай» и пролегает через Западную Сибирь — по варианту, который обсуждался властями первоначально, до проработки сценария трассировки по Восточной Сибири. В этом сценарии газовая труба пролегает по территориям: Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского АО, Томской и Новосибирской областей, Алтайского края и Республики Алтай, — пишет babr24.com

«Сила Сибири – 2» ляжет рядом с Красноярском. Или нет 3

«Западный» маршрут — короче и, соответственно, дешевле — китайскую границу в таком случае газопровод пересечет через Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, Монголия в этом случае тоже останется без голубого топлива. Хотя Улан-Батор, как и Красноярск, испытывают схожие проблемы с «черным небом» в течении отопительного сезона и перевод ТЭЦ на газ стал бы экологической панацеей.

 

Читайте далее

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Кандидатов на кресло мэра Красноярска теперь четырнадцатьКандидатов на кресло мэра Красноярска теперь четырнадцать
  • Арест имущества бизнесмена Анатолия Быкова отмененАрест имущества бизнесмена Анатолия Быкова отменен
  • Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинениеАнатолию Быкову предъявили окончательное обвинение
  • Несанкционированный вылет и жесткая посадка: почему упал вертолет бизнесмена ГольдманаНесанкционированный вылет и жесткая посадка: почему упал вертолет бизнесмена Гольдмана
  • Кандидатами в мэры Красноярска пожаловали еще два человекаКандидатами в мэры Красноярска пожаловали еще два человека
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.