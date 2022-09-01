«Сила Сибири – 2» ляжет рядом с Красноярском. Или нет

Магистральный газопровод «Сила Сибири – 2» пройдет вблизи Красноярска, Канска и Ачинска.

Такую информацию предоставил Павел Сорокин, первый замминистра энергетики России в ответ на запрос Александра Дроздова, депутата Госдумы от Красноярского края, — сообщает «Ъ».

Ответ на депутатский запрос г-н Дроздов опубликовал в «ВКонтакте».

Прохождение трассы магистрального газопровода предполагается вблизи городов: Ачинск, Красноярск, Канск, что позволит придать дополнительную динамику перспективному развитию газоснабжения и газификации Красноярского края», — заверяет Минэнерго.

Тем не менее, народный избранник сетует, что ни точной карты, ни сроков строительства до сих пор нет в общественном пространстве.

Напомним, что ресурсной базой «Силы Сибири – 2» являются Чаяндинское и Ковыктинское месторождения, газопровод должен пойти в Китай через Красноярск, Иркутск и Монголию.

Однако причина для беспокойства у красноярцев появилась 24 августа 2022, когда было подписано Распоряжение правительства России о территориальном планировании, в котором регионов Восточной Сибири в маршруте магистрального газопровода не оказалось совсем.

В документе трубопровод фигурирует под названием «Алтай» и пролегает через Западную Сибирь — по варианту, который обсуждался властями первоначально, до проработки сценария трассировки по Восточной Сибири. В этом сценарии газовая труба пролегает по территориям: Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского АО, Томской и Новосибирской областей, Алтайского края и Республики Алтай, — пишет babr24.com.

«Западный» маршрут — короче и, соответственно, дешевле — китайскую границу в таком случае газопровод пересечет через Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, Монголия в этом случае тоже останется без голубого топлива. Хотя Улан-Батор, как и Красноярск, испытывают схожие проблемы с «черным небом» в течении отопительного сезона и перевод ТЭЦ на газ стал бы экологической панацеей.

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