Арест имущества бизнесмена Анатолия Быкова отменен

По апелляционной жалобе стороны защиты арест имущества Анатолия Быкова на сумму 9,5 млн рублей отменен. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Алексей Прохоров.

В июле Свердловский районный суд Красноярска удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Быкова в виде 6 нежилых зданий и сооружений на общую сумму более 9,5 млн рублей.

«Завершилось рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Свердловского суда о наложении ареста на имущество Анатолия Быкова. Два с небольшим месяца назад прокуратура и Следственный комитет отчитались, что в рамках работы по уголовному дела по убийству Филиппова было найдено дополнительное имущество Быкова, которое он ни от кого не прятал, и был наложен арест на имущество на сумму около 9 млн рублей. Только что закончилось апелляционное рассмотрение, постановление суда отменено. Материал направлен в Емельяновский районный суд для рассмотрения по существу», — рассказал адвокат бизнесмена.

По его словам, на более чем 2-месячный срок конституционное право Быкова о неприкосновенности частной собственности было ограничено незаконно.

Напомним, бизнесмену Анатолию Быкову в окончательной редакции предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом, созданным для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, и в убийстве.

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