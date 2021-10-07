Анатолий Быков продолжит знакомиться со своим делом в СИЗО

В сентябре закончилось расследование одного из уголовных дел, возбужденных против «авторитетного» бизнесмена. Его материалы передали Быкову для ознакомления.

Речь идет об уголовном деле, которое возбуждено по факту убийства одного из красноярских бизнесменов и покушении на другого. За эти преступления бизнесмен обещал киллеру 50 тысяч долларов, но заплатил лишь пятую часть.

В итоге «обиженный» наемник и дал показания против Быкова, которого теперь обвиняют в подстрекательстве к убийству по найму.

Следствие по этому делу завершилось в начале сентября 2021 года. Материалы передали Быкову и его адвокатам для ознакомления. Самого подозреваемого для этого оставили в СИЗО до 6 октября 2021 года.

Однако процесс, видимо, затянулся и суд, по ходатайству Следственного комитета по Красноярскому краю, решил продлить Быкову срок содержания под стражей до 6 января 2022 года.

Меж тем, в конце августа 2021 года, Анатолия Быкова признали виновным в организации убийства двух своих подельников — Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Ему дали 13 лет колонии строго режима. Защита обжаловала этот приговор.

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