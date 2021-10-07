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Анатолий Быков продолжит знакомиться со своим делом в СИЗО

Анатолий Быков продолжит знакомиться со своим делом в СИЗО
Иллюстрация: vk.com/krk.sledcom

В сентябре закончилось расследование одного из уголовных дел, возбужденных против «авторитетного» бизнесмена. Его материалы передали Быкову для ознакомления.

#НОВОСТИ
Речь идет об уголовном деле, которое возбуждено по факту убийства одного из красноярских бизнесменов и покушении на другого. За эти преступления бизнесмен обещал киллеру 50 тысяч долларов, но заплатил лишь пятую часть.
 
В итоге «обиженный» наемник и дал показания против Быкова, которого теперь обвиняют в подстрекательстве к убийству по найму.
Следствие по этому делу завершилось в начале сентября 2021 года. Материалы передали Быкову и его адвокатам для ознакомления. Самого подозреваемого для этого оставили в СИЗО до 6 октября 2021 года.
 
Однако процесс, видимо, затянулся и суд, по ходатайству Следственного комитета по Красноярскому краю, решил продлить Быкову срок содержания под стражей до 6 января 2022 года.
 
Меж тем, в конце августа 2021 года, Анатолия Быкова признали виновным в организации убийства двух своих подельников — Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Ему дали 13 лет колонии строго режима. Защита обжаловала этот приговор.
 
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Автор: Петр Савельев
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