Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.09
72,71
85,98
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Анатолий Быков подал жалобу в Европейский суд по правам человека

Анатолий Быков подал жалобу в Европейский суд по правам человека
Иллюстрация: Яндекс

Бизнесмен недоволен чрезмерным, по его мнению, сроком содержания под стражей на предварительном следствии. В ближайшее время суд рассмотрит его жалобу.

#НОВОСТИ

Адвокат Быкова Алексей Прохоров рассказал, что ЕСПЧ направил запрос в правительстве РФ, чтобы там дали объяснение по существу жалобы.

Поскольку вступившего в законную силу приговора в отношении Анатолия Быкова пока нет, соответственно по другим предметам подавать жалобу в ЕСПЧ мы не можем", — заявил Прохоров.

Анатолия Быкова задержали в мае 2020 года по подозрению в убийстве в 1994 году Александра Наумова и Кирилла Войтенко.

Задержание прошло в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ.

По итогам рассмотрения дела суд назначил Быкову наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Сторона обвинения приговором удовлетворена.
Однако защита предпринимателя пытается изменить решение — на днях они подали апелляцию на приговор Свердловского районного суда и добиваются нового рассмотрения дела. Уже в суде первой инстанции.
 
Читайте также:
 

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Архив журнала «Деловой квартал»-КрасноярскАрхив журнала «Деловой квартал»-Красноярск
  • Кухню двух красноярских ресторанов назвали одной из интереснейших в РоссииКухню двух красноярских ресторанов назвали одной из интереснейших в России
  • Pizza Rosso в Красноярске съехала с проспекта МираPizza Rosso в Красноярске съехала с проспекта Мира
  • Кто самый богатый в Красноярске и почему промышленность «позеленела»Кто самый богатый в Красноярске и почему промышленность «позеленела»
  • Красноярск ожидает холодная и дождливая неделяКрасноярск ожидает холодная и дождливая неделя
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.