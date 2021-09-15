Анатолий Быков подал жалобу в Европейский суд по правам человека

Обвинение просит для Быкова 15 лет общего режима А точнее, 14 лет и 11 месяцев общего режима: по мнению обвинения, такое наказание будет справедливым по делу о двойном убийстве, совершенном в 1994 году.

Приговор по первому делу Быкова могут огласить 6 сентября Ожидалось, что приговор по делу о двойном убийстве, совершенном в 1994 году, будет оглашен еще 2 сентября, однако прения сторон по делу в этот день не завершились.

Закончено следствие по еще одному делу Анатолия Быкова Сейчас материалы дела переданы Быкову и его адвокатам для ознакомления. После этого они (материалы) уйдут в суд, если прокурор утвердит обвинительное заключение.

Анатолия Быкова признали виновным в организации двойного убийства Дело рассматривалось в Свердловском районном суде Красноярска коллегией присяжных. Сегодня они вынесли свой вердикт. Теперь дело за окончательным решением, которое должен принять суд.

Анатолий Быков останется в СИЗО до октября К этому времени планируется закончить предварительное расследование одного из уголовных дел, возбужденных против бизнесмена, и передать его на утверждение в прокуратуру.

Судебное следствие по делу Анатолия Быкова завершено Речь идет об эпизоде с двойным убийством сообщников Быкова. Еще несколько дел в отношении бывшего «алюминиевого короля» Красноярск находятся на этапе расследования.