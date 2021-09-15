Анатолий Быков подал жалобу в Европейский суд по правам человека
Бизнесмен недоволен чрезмерным, по его мнению, сроком содержания под стражей на предварительном следствии. В ближайшее время суд рассмотрит его жалобу.
Адвокат Быкова Алексей Прохоров рассказал, что ЕСПЧ направил запрос в правительстве РФ, чтобы там дали объяснение по существу жалобы.
Поскольку вступившего в законную силу приговора в отношении Анатолия Быкова пока нет, соответственно по другим предметам подавать жалобу в ЕСПЧ мы не можем", — заявил Прохоров.
Анатолия Быкова задержали в мае 2020 года по подозрению в убийстве в 1994 году Александра Наумова и Кирилла Войтенко.
Задержание прошло в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ.
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Обвинение просит для Быкова 15 лет общего режима
А точнее, 14 лет и 11 месяцев общего режима: по мнению обвинения, такое наказание будет справедливым по делу о двойном убийстве, совершенном в 1994 году.
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