Защита Быкова обжаловала приговор суда

Защита бизнесмена Анатолия Быкова подала апелляцию на приговор, который ранее вынес Свердловский районный суд. Они добиваются отмены приговора и нового рассмотрения дела. Уже в суде первой инстанции.

Жалоба, которую подала сторона защиты, будет дополняться по мере ознакомления защиты с протоколами судебных заседаний.

Апелляционная жалоба направлена по электронной почте на адрес суда и продублирована заказным письмом по почте », - сказал адвокат Быкова Алексей Прохоров.

Напомним, суд назначил Анатолию Быкову наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Обвинение запрашивало 14 лет и 11 месяцев.

В итоге сторону обвинения приговор устроил, а вот сторона защиты с решением не согласилась.

Анатолий Быков находится под стражей с мая 2020 года.