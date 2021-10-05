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Уголовное дело Ирины Тюриной довели до суда

Уголовное дело Ирины Тюриной довели до суда
Иллюстрация: krk.sledcom.ru

Экс-чиновница мэрии Красноярска обвиняется во взяточничестве. По этому делу также проходят два депутата — Горсовета и Заксобрания. Расследование завершено. Дальше — суд.

#НОВОСТИ
Завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска Ирины Тюриной. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.
 
Ее обвиняют в получении крупных взяток (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ). В общей сложности речь идет о 10 эпизодах, в которых соучастниками Тюриной были депутат Законодательного Собрания Красноярского края Евгений Козин и депутат красноярского Горсовета Иван Азаренко. Против них возбуждены уголовные дела по статьям о посредничестве во взяточничестве (4 ст. 291.1 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 291.1, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ соответственно), а Козина обвиняют еще и в даче взятки должностному лицу (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).
 
Следствие считает, что с августа 2018 по октябрь 2019 года Тюрина получила от семи предпринимателей, а также депутатов, взяток на общую сумму более 6,5 млн рублей. Взамен она помогала им покупать и арендовать муниципальное имущество по более выгодным ценам.
Суммы взяток по каждому помещению обвиняемая определяла самостоятельно, исходя из площади помещения, его местоположения и иных факторов, которые составляли от 150 тысяч до 3 миллионов рублей», — рассказали в СК.
Преступления были выявлены сотрудниками краевого управления ФСБ. Ирину Тюрину задержали в октябре 2019 года. В мае 2020-го од стражу взяли Ивана Азаренко, а Евгения Козина арестовали в феврале 2021-го. В сентябре 2020 года Тюрину выпустили из СИЗО, но отстранили от должности.
В ближайшее время уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — резюмировали в Следкоме.
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Автор: Петр Савельев
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