Уголовное дело Ирины Тюриной довели до суда
Экс-чиновница мэрии Красноярска обвиняется во взяточничестве. По этому делу также проходят два депутата — Горсовета и Заксобрания. Расследование завершено. Дальше — суд.
Суммы взяток по каждому помещению обвиняемая определяла самостоятельно, исходя из площади помещения, его местоположения и иных факторов, которые составляли от 150 тысяч до 3 миллионов рублей», — рассказали в СК.
В ближайшее время уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — резюмировали в Следкоме.
Один из депутатов муниципального парламента, можно сказать, пошел на повышение. Его мандат в горсовете пока останется бесхозным. Надолго ли — пока неясно.
Два правительственных ведомства в Красноярском крае остались без руководителей
Чиновники (теперь уже бывшие) были избраны в Законодательное Собрание края и покинули свои посты. Временно исполняющие обязанности руководителей уже назначены.
Уволен полпред губернатора Красноярского края Сергей Батурин
Полномочный представитель губернатора по Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому району Сергей Батурин покидает должность по собственному желанию. Распоряжение подписал глава края Александр Усс.