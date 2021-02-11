Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 12.02
73,75
89,43
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Принято решение об аресте депутата Заксобрания по делу о взятках

Евгений Козин, депутат парламента Красноярского края
Евгений Козин, депутат парламента Красноярского края. Иллюстрация: bezformata.com

Суд вынес решении об аресте депутата парламента Красноярского края Евгения Козина до 6 апреля. Парламентарий подозревается в посредничестве при даче взятки.

#НОВОСТИ

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы краевого суда.

Как сообщалось ранее в «ДК», Евгений Козин проходит фигурантом по делу экс-заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии Ирины Тюриной и подозревается в посредничестве при передаче взятки. Районный суд Железнодорожного района избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 27 суток, до 6 апреля 2021 года.

В Следственном комитете озвучена версия преступной схемы. Взятку в размере 3 млн рублей Тюрина намеревалась получить за помощь в победе на аукционе на право заключения договоров аренды пяти муниципальных нежилых помещений. Посредником выступил депутат Евгений Козин. Тридцатипятилетний предприниматель был избран в краевой парламент в 2016 году по списку КПРФ.

Добавим, еще одним фигурантом по делу Тюриной проходит депутат Красноярского горсовета Иван Азаренко. Его роль в преступной схеме была также посреднической.

По теме

  • Красноярский парламентарий-коммунист обвиняется во взяточничестве

    Депутат краевого парламента Евгений Козин задержан сотрудниками Следственного комитета. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки должностному лицу.

    10.02.2021
    Новости ДК
    Красноярск
  • Два депутата Заксобрания Красноярского края исключены из КПРФ

    Причина в том, что они отказались восстанавливать в должности руководителя фракции в регионе Петра Медведева.

    22.01.2020
    Новости ДК
    Красноярск
  • В Законодательное собрание Красноярского края избран депутат с судимостью

    Названы имена всех, кто войдет в новый состав Законодательного собрания Красноярского края. Среди парламентариев – представитель КПРФ, условно осужденный в 2005 году.

    30.09.2016
    Новости ДК
    Красноярск

 

Автор: Стас Гончаров
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярский Стройнадзор требует прекратить деятельность одного из долевых застройщиковКрасноярский Стройнадзор требует прекратить деятельность одного из долевых застройщиков
  • Идите в баню: в Красноярске прошел рейд в парилках и спа-салонахИдите в баню: в Красноярске прошел рейд в парилках и спа-салонах
  • За красноярскими водителями начал следить «Паркон»За красноярскими водителями начал следить «Паркон»
  • «Норникель» построит новый завод уже в 2023 году«Норникель» построит новый завод уже в 2023 году
  • Красноярский ресторан «Тунгуска» взял еще одну премию за интерьерКрасноярский ресторан «Тунгуска» взял еще одну премию за интерьер
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.