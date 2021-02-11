Принято решение об аресте депутата Заксобрания по делу о взятках
Суд вынес решении об аресте депутата парламента Красноярского края Евгения Козина до 6 апреля. Парламентарий подозревается в посредничестве при даче взятки.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы краевого суда.
Как сообщалось ранее в «ДК», Евгений Козин проходит фигурантом по делу экс-заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии Ирины Тюриной и подозревается в посредничестве при передаче взятки. Районный суд Железнодорожного района избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 27 суток, до 6 апреля 2021 года.
В Следственном комитете озвучена версия преступной схемы. Взятку в размере 3 млн рублей Тюрина намеревалась получить за помощь в победе на аукционе на право заключения договоров аренды пяти муниципальных нежилых помещений. Посредником выступил депутат Евгений Козин. Тридцатипятилетний предприниматель был избран в краевой парламент в 2016 году по списку КПРФ.
Добавим, еще одним фигурантом по делу Тюриной проходит депутат Красноярского горсовета Иван Азаренко. Его роль в преступной схеме была также посреднической.
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