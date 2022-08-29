Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение
Бизнесмену в окончательной редакции предъявлено обвинение: ему вменяют руководство преступным сообществом, созданным для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, и убийство.
Как сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в период 1997...2022 Анатолий Быков руководил преступным сообществом, которое создал в 1990. В 1998 бизнесмен организовал убийство 48-летнего жителя Красноярска.
«Три участника преступного сообщества приискали два газовых пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, несколько дней выслеживали потерпевшего, после чего в ночное время 18 июня 1998 около дома № 187 по улице Тимошенкова города Красноярска двое участников произвели не менее шести смертельных выстрелов в мужчину», — рассказали в надзорном ведомстве.
Анатолий Быков свою причастность к совершенному преступлению отрицает.
В ближайшее время следствие сообщит Быкову и его защитникам об окончании предварительного расследования и предоставит им материалы уголовного дела для ознакомления.
Напомним, DK.RU сообщал, что уголовное дело о причастности Быкова к руководству преступниками возбудили летом 2020. Задержали же бизнесмена в мае 2020 по подозрению в организации двух заказных убийств.
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