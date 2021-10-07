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Арестован глава Росимущества по Красноярскому краю

Арестован глава Росимущества по Красноярскому краю
Иллюстрация: krk.sledcom.ru

Его подозревают во взяточничестве. Вместе с ним по делу проходит несколько его подчиненных и пара предпринимателей. Под стражу пока взяты лишь двое из этой компании.

#НОВОСТИ
В Красноярске задержан руководитель Росимущества в Красноярском крае, Хакасии и Туве, сообщили в региональном Следственном комитете. Вместе с ним взяли и начальника отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества ведомства.
 
По версии следствия, с октября 2020 года по август 2021-го руководитель регионального управления Росимущества вместе со своим заместителем и начальников отдела реализации арестованного имущества получили взятку в 1,2 млн рублей. Дал ее директор компании «Акцепт», у которого в подельниках был арбитражный управляющий. За эти деньги они хотели победить в торгах на право реализовывать арестованное имущество, а в дальнейшем пролонгировать договор без расторжения. Параллельно с этим чиновники Росимущества за то же самое получили взятку в 440 тысяч рублей от одного из индивидуальных предпринимателей.
 
Эти махинации попали в поле зрения краевого управления ФСБ, которое передало собранные материалы в Следком, где уголовное дело по:
  • п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере);
  • ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере);
  • ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере);
  • п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, совершенная в крупном размере).
В настоящее время задержаны руководитель и начальник отдела. Все фигуранты уголовного дела допрошены об обстоятельствах совершенных преступлений. Решается вопрос об избрании им меры пресечения», — рассказали в Следкоме.
Расследование продолжается.
 
Имена фигурантов следователи не называют. Однако на сайте краевого управления Росимущества в качестве его руководителя указан Владимир Абрамов, а начальника отдела реализации арестованного имущества — Артем Чугуев. Заместителей же у Абрамова четверо.
 
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Анатолий Быков продолжит знакомиться со своим делом в СИЗО

В сентябре закончилось расследование одного из уголовных дел, возбужденных против «авторитетного» бизнесмена. Его материалы передали Быкову для ознакомления.

 

Автор: Петр Савельев
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