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Анатолий Быков подал апелляцию в краевой суд

Анатолий Быков подал апелляцию в краевой суд
Иллюстрация: sibnovosti.ru

В Красноярский краевой суд была подана апелляционная жалоба от г-на Быкова, — сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на адвоката Алексея Прохорова.

#НОВОСТИ

Известно, что защита Быкова просит отменить решение Свердловского районного суда от 07.09.2021 и отправить дело на пересмотр, поскольку

суд первой инстанции нарушил принцип равенства и состязательности сторон», — заявил адвокат.

Напомним, что 7 сентября 2021 года завершился судебный процесс над Анатолием Быковым, приговор которому был вынесен на основе решения присяжных — «признать г-на Быкова виновным в организации заказного убийства в 1994 году коммерсантов Александра Наумова и Кирилла Войтенко и не заслуживающим снисхождения».

В итоге Свердловский районный суд вынес Анатолию Быкову 13 лет колонии общего режима.

Между тем, сейчас в отношении бывшего депутата Заксобрания возбуждены еще два уголовных дела — одно о заказных убийствах, второе об организации преступного сообщества. Обвиняемый вину не признает и считает данные дела «преследованием по политическим мотивам и заказным».

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Автор: Петр Савельев
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