Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.10
70,86
82,49
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Анатолий Быков оплатил налог на 75 млн рублей

Анатолий Быков оплатил налог на 75 млн рублей
Иллюстрация: yandex

Красноярский Анатолий Быков выплатил свой налоговый долг в размере 75 млн рублей, — сообщают в следственном комитете.

#НОВОСТИ

Одно из пяти уголовных дел Быкова как раз было возбуждено из-за этого эпизода — по ч. 2 ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

По данным следствия, с сентября 2014 по июнь 2017 года две иностранные компании безвозмездно уступили Быкову права требования долга с трех организаций в Красноярске.

С января 2017 по декабрь 2019 года должники частично погасили долг перед Быковым на сумму 467 млн рублей. С этих денег г-н Быков должен был уплатить подоходный налог (13%) порядка 60 млн рублей. С тех пор на сумму набежали пени и штрафы, в итоге вышло более 75 млн рублей. Теперь бизнесмен оплатил их налоговым органам полностью.

По теме

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярский край обновил рекорд по заболеваемости коронавирусомКрасноярский край обновил рекорд по заболеваемости коронавирусом
  • Бывший глава Советского района Дмитриев перешел на работу в РУСАЛБывший глава Советского района Дмитриев перешел на работу в РУСАЛ
  • Новым прокурором Красноярска стал Пацан. Это фамилияНовым прокурором Красноярска стал Пацан. Это фамилия
  • Почти 60% красноярцев поддерживают введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноябряПочти 60% красноярцев поддерживают введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября
  • В Красноярске откроется новый ресторан Mike&MollyВ Красноярске откроется новый ресторан Mike&Molly
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.