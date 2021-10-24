Анатолий Быков оплатил налог на 75 млн рублей
Красноярский Анатолий Быков выплатил свой налоговый долг в размере 75 млн рублей, — сообщают в следственном комитете.
Одно из пяти уголовных дел Быкова как раз было возбуждено из-за этого эпизода — по ч. 2 ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».
По данным следствия, с сентября 2014 по июнь 2017 года две иностранные компании безвозмездно уступили Быкову права требования долга с трех организаций в Красноярске.
С января 2017 по декабрь 2019 года должники частично погасили долг перед Быковым на сумму 467 млн рублей. С этих денег г-н Быков должен был уплатить подоходный налог (13%) порядка 60 млн рублей. С тех пор на сумму набежали пени и штрафы, в итоге вышло более 75 млн рублей. Теперь бизнесмен оплатил их налоговым органам полностью.
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