Анатолий Быков оплатил налог на 75 млн рублей

Красноярский Анатолий Быков выплатил свой налоговый долг в размере 75 млн рублей, — сообщают в следственном комитете.

Одно из пяти уголовных дел Быкова как раз было возбуждено из-за этого эпизода — по ч. 2 ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

По данным следствия, с сентября 2014 по июнь 2017 года две иностранные компании безвозмездно уступили Быкову права требования долга с трех организаций в Красноярске.

С января 2017 по декабрь 2019 года должники частично погасили долг перед Быковым на сумму 467 млн рублей. С этих денег г-н Быков должен был уплатить подоходный налог (13%) порядка 60 млн рублей. С тех пор на сумму набежали пени и штрафы, в итоге вышло более 75 млн рублей. Теперь бизнесмен оплатил их налоговым органам полностью.

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