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Налоговое дело Анатолия Быкова закрыто

Налоговое дело Анатолия Быкова закрыто
Иллюстрация: Пресс-служба Красноярского краевого суда

«Авторитетный» красноярский бизнесмен погасил все долги, что и послужило причиной прекращения уголовного дела. Меж тем остальные по-прежнему остаются в силе.

#НОВОСТИ
Следственный комитет по Красноярскому краю закрыл уголовное дело в отношении Анатолия Быкова, возбужденное из-за неуплаты налогов. Об этом сообщил телеграм-канал «Красноярск № 1». В Следкоме информацию подтвердили.
 
Напомним, что Быков был должен бюджету свыше 75 млн рублей, из которых около 60 млн — это собственно налоги, а остальное пени и штрафы.
 
В конце октября он оплатил всю сумму и следователи, руководствуясь ч.1 ст. 28.1 УПК РФ (Прекращение уголовного преследования в связи с возмещением ущерба), прекратили уголовное преследование бизнесмена по этому поводу.
 
Напомним, что, помимо прочего, Быкова обвиняют в подстрекательстве к двойному заказному убийству. Следствие по этому делу уже закончено и его материалы переданы сторонам дела для ознакомления. По другому же делу — об организации двойного убийства своих подельников — Быкову вынесен обвинительный приговор, который пока в силу не вступил.
 
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Бывший чиновник был задержан четь больше года назад. Его брат на тот момент уже находился под арестом. Собственно, его уголовное дело и довели до суда первым.

Автор: Петр Савельев
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