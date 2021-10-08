Уголовное дело Юрия Турова дошло до суда
Бизнесмена и экс-депутата Горсовета Красноярска обвиняют в растрате почти 100 млн рублей, которые его компания получила от жильцов домов, находившихся под ее управлением.
Эти деньги нужно было перевести ресурсоснабжающим организациям, но он израсходовал их по своему усмотрению, в том числе — на погашение заемных обязательств», — рассказали в прокуратуре.
Его подозревают во взяточничестве. Вместе с ним по делу проходит несколько его подчиненных и пара предпринимателей. Под стражу пока взяты лишь двое из этой компании.
Анатолий Быков продолжит знакомиться со своим делом в СИЗО
В сентябре закончилось расследование одного из уголовных дел, возбужденных против «авторитетного» бизнесмена. Его материалы передали Быкову для ознакомления.
Уголовное дело Ирины Тюриной довели до суда
Экс-чиновница мэрии Красноярска обвиняется во взяточничестве. По этому делу также проходят два депутата — Горсовета и Заксобрания. Расследование завершено. Дальше — суд.