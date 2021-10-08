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Уголовное дело Юрия Турова дошло до суда

Уголовное дело Юрия Турова дошло до суда
Иллюстрация: krasnoyarsk-gorsovet.ru

Бизнесмена и экс-депутата Горсовета Красноярска обвиняют в растрате почти 100 млн рублей, которые его компания получила от жильцов домов, находившихся под ее управлением.

#НОВОСТИ
Бывший председатель совета директоров ПСК «Союз» Юрий Туров предстанет перед судом по обвинению в растрате. Прокурор Красноярского края утвердил обвинительное заключение по его делу.
 
Следствие полагает, что с января 2015 года по март 2017-го Туров растратил 91 млн рублей, которые жильцы управляемых его компанией домов заплатили за ЖКХ.
Эти деньги нужно было перевести ресурсоснабжающим организациям, но он израсходовал их по своему усмотрению, в том числе — на погашение заемных обязательств», — рассказали в прокуратуре.
Уголовное дело против Турова возбудили в начале 2018 года. Правда, тогда речь шла о 50 млн рублей. За несколько месяцев до этого на ПСК «Союз» ввели процедуру наблюдения, после того как коммунальщики потребовали обанкротить предприятие за долги перед ними.
 
Теперь дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в Октябрьский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.
Максимальное наказание, которое грозит Турову: 10 лет лишения свободы и штраф.
 
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Его подозревают во взяточничестве. Вместе с ним по делу проходит несколько его подчиненных и пара предпринимателей. Под стражу пока взяты лишь двое из этой компании.

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Автор: Евгений Волошинский
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