Брат экс-министра лесного хозяйства Красноярского края получил условный срок за взятки
Бывший чиновник был задержан четь больше года назад. Его брат на тот момент уже находился под арестом. Собственно, его уголовное дело и довели до суда первым.
В конце сентября 2021 года деятельность одной из старательских артелей, работающей на реке Кувай, была приостановлена, а материалы передали в суд. На днях он вынес свое решение.
В Красноярском крае измерят уровень коррупции
В Красноярском крае стартовало масштабное исследование, направленное на измерение уровня коррупции. Социологический опрос является частью федерального проекта Торгово-промышленной палаты России.
Сибири назначили куратора из числа вице-премьеров
С начала апреля в Сибирском федеральном округе пустует кресло полномочного представителя президента. Преемник до сих пор не определен. Зато появился куратор