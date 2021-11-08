Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 04.11
71,48
82,81
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Брат экс-министра лесного хозяйства Красноярского края получил условный срок за взятки

Брат экс-министра лесного хозяйства Красноярского края получил условный срок за взятки
Иллюстрация: NovaPress

Бывший чиновник был задержан четь больше года назад. Его брат на тот момент уже находился под арестом. Собственно, его уголовное дело и довели до суда первым.

#НОВОСТИ
Брат бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Юрий Маслодудов признан виновным в посредничестве при получении взятки. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
 
Уголовное дело против Маслодудова возбудили по материалам, полученным из прокуратуры и полиции. Следствие полагало, что с марта 2018 по март 2020 года тот получил от своих знакомых из компании «Краслесторг» более 7 млн рублей, половину которых передал своему брату — лесному министру края Дмитрий Маслодудову — за покровительство означенной фирме. При содействии чиновника, ей предоставлялись участки под вырубку в Енисейском районе.
 
Суд счел эту версию достоверной и назначил Юрию Маслодудову наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также оштрафовал его на 7,12 млн рублей (двукратная сумма взятки). Приговор в силу пока не вступил.
 
Дело Дмитрия Маслодудова пока еще расследуется. Оно возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).
 
Читайте также:
Неэкологичным старателям запретили мыть в Манском районе на два месяца

В конце сентября 2021 года деятельность одной из старательских артелей, работающей на реке Кувай, была приостановлена, а материалы передали в суд. На днях он вынес свое решение.

В Красноярском крае измерят уровень коррупции

В Красноярском крае стартовало масштабное исследование, направленное на измерение уровня коррупции. Социологический опрос является частью федерального проекта Торгово-промышленной палаты России.

Сибири назначили куратора из числа вице-премьеров

С начала апреля в Сибирском федеральном округе пустует кресло полномочного представителя президента. Преемник до сих пор не определен. Зато появился куратор

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Действие QR-кодов в Красноярском крае продлено «на неопределенный срок»Действие QR-кодов в Красноярском крае продлено «на неопределенный срок»
  • Хакасия и Тува не будут продлевать локдаунХакасия и Тува не будут продлевать локдаун
  • «От заката до рассвета»: что посмотреть на длинных выходных в Красноярске«От заката до рассвета»: что посмотреть на длинных выходных в Красноярске
  • Работаем! В Красноярске не станут продлевать пандемийные каникулыРаботаем! В Красноярске не станут продлевать пандемийные каникулы
  • Промпроизводство в Красноярском крае отстает от прошлогоднего уровняПромпроизводство в Красноярском крае отстает от прошлогоднего уровня
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.