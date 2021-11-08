Брат экс-министра лесного хозяйства Красноярского края получил условный срок за взятки

Бывший чиновник был задержан четь больше года назад. Его брат на тот момент уже находился под арестом. Собственно, его уголовное дело и довели до суда первым.

Брат бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Юрий Маслодудов признан виновным в посредничестве при получении взятки. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Уголовное дело против Маслодудова возбудили по материалам, полученным из прокуратуры и полиции. Следствие полагало, что с марта 2018 по март 2020 года тот получил от своих знакомых из компании «Краслесторг» более 7 млн рублей, половину которых передал своему брату — лесному министру края Дмитрий Маслодудову — за покровительство означенной фирме. При содействии чиновника, ей предоставлялись участки под вырубку в Енисейском районе.

Суд счел эту версию достоверной и назначил Юрию Маслодудову наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также оштрафовал его на 7,12 млн рублей (двукратная сумма взятки). Приговор в силу пока не вступил.

Дело Дмитрия Маслодудова пока еще расследуется. Оно возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

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