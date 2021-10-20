В Красноярском крае измерят уровень коррупции
В Красноярском крае стартовало масштабное исследование, направленное на измерение уровня коррупции. Социологический опрос является частью федерального проекта Торгово-промышленной палаты России.
В Красноярске и Красноярском крае этот проект ведет Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата. В регионе планируется опросить более 1000 предпринимателей.
По результатам анкетирования станет известно, как часто предприниматели сталкиваются с проявлениями коррупции, что, по их мнению, является основной причиной коррупции в стране, как изменился уровень коррупции за последний год, какие направления взаимодействия бизнеса и власти являются наиболее коррумпированными, а также как представители бизнеса оценивают суммарный объем неофициального платежа или подарка.
Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата обеспечивает и гарантирует полную анонимность опроса. Пройти его можно до 12 ноября 2021 года по ссылке: https://bbk-9.testograf.ru
Читайте также:
-
Национальный план: Путин займется коррупционерами и «криптовалютчиками»
Чиновникам поручено «ограничить получение подарков». В качестве контрольных мер президент предложил использовать «горячие линии» и телефоны доверия, тем самым усилив общественный контроль.17.08.2021Новости ДКЕкатеринбург
-
Высокопоставленный районный чиновник в Красноярском крае попал под следствие
Причина довольно распространенная в России — коррупция в сфере распределения госзаказов. Если вину чиновника докажут, ему будет грозить весьма ощутимый срок.07.07.2021Новости ДККрасноярск
-
Национальный план: Путин займется коррупционерами и «криптовалютчиками»
Чиновникам поручено «ограничить получение подарков». В качестве контрольных мер президент предложил использовать «горячие линии» и телефоны доверия, тем самым усилив общественный контроль.17.08.2021Новости ДКЕкатеринбург
Хотят свой бизнес и боятся коррупции. Что отличает молодых россиян от ровесников в мире
-
В целом миллениалы в России меньше довольны жизнью, но более амбициозны, чем молодые люди в других странах мира. Их главные тревоги тоже существенно отличаются.21.05.2019Новости ДКЕкатеринбург
-
«Ужасающе, когда говорят, что с коррупцией бороться бесполезно, ибо народ у нас такой»
«Наши граждане, выезжая за границу, оставляют свой менталитет где-то в районе пограничного контроля. Идут декларировать все имущество и все доходы, налоги платят, сразу становятся зайками».17.05.2019Новости ДКЕкатеринбург