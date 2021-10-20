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В Красноярском крае измерят уровень коррупции

В Красноярском крае измерят уровень коррупции
Автор фото: leo2014 . Иллюстрация: pixabay.com

В Красноярском крае стартовало масштабное исследование, направленное на измерение уровня коррупции. Социологический опрос является частью федерального проекта Торгово-промышленной палаты России.

#НОВОСТИ

В Красноярске и Красноярском крае этот проект ведет Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата. В регионе планируется опросить более 1000 предпринимателей.

По результатам анкетирования станет известно, как часто предприниматели сталкиваются с проявлениями коррупции, что, по их мнению, является основной причиной коррупции в стране, как изменился уровень коррупции за последний год, какие направления взаимодействия бизнеса и власти являются наиболее коррумпированными, а также как представители бизнеса оценивают суммарный объем неофициального платежа или подарка.

Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата обеспечивает и гарантирует полную анонимность опроса. Пройти его можно до 12 ноября 2021 года по ссылке: https://bbk-9.testograf.ru

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Автор: Петр Савельев
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