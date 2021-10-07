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Неэкологичным старателям запретили мыть в Манском районе на два месяца

Неэкологичным старателям запретили мыть в Манском районе на два месяца
Иллюстрация: mpr.krskstate.ru

В конце сентября 2021 года деятельность одной из старательских артелей, работающей на реке Кувай, была приостановлена, а материалы передали в суд. На днях он вынес свое решение.

#НОВОСТИ
Компании «Сибирские сельские машины» на 65 дней запретили добывать золото в Манской районе. Такое решение вынес районный суд, сообщили в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.
 
Ранее ведомство, совместно с природоохранной прокуратурой, проверила деятельность этой артели старателей и нашла ряд нарушений, которые вели к загрязнению рек Манского района. В результате деятельность предприятия приостановили до суда.
Несмотря на сопротивления предприятия, суд поддержал позицию надзорных органов, которые выявили неоднократные нарушения экологического законодательства со стороны данной организации», — рассказал глава краевого Минэкологии Павел Борзых.
Добавим, что всего за 2021 год инспекторы министерства обследовали более 150 рек края, на которых работают старатели. Материалы переданы в Росприроднадзор и прокуратуру.
 
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Подобную поддержку могут получить еще одиннадцать городов, которые, вместе с Красноярском, входят в нацпроект «Чистый воздух». Правительство и банки сейчас прорабатывают этот вопрос.

Красноярск получит 2 млрд на экологическую модернизацию

Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко. Федеральный бюджет выделяет средства, поскольку Красноярск вошел в число городов проекта «Чистый воздух».

Автор: Петр Савельев
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