Нерадивым старателям запретили мыть золото в Манском районе
Пока речь идет об одной компании, которую уличили в загрязнении местной реки. Теперь ей предстоит компенсировать нанесенный ущерб. Денег на это, у нее может и не хватить.
Инспекторы Минэкологии и сотрудники природоохранной прокуратуры зафиксировали многочисленные нарушения: сточные воды из отстойника сливались в реку Кувай. Лабораторные исследования подтвердили факт загрязнения водоема. Взвешенные вещества были превышены в 237 раз, железо — в 16 раз, медь — в 4,1 раза», — рассказывают в правительстве.
Глава природоохранного ведомства РФ Александр Козлов в интервью «Российской газете» рассказал о мерах правительства страны по снижению количества бытовых отходов.
Красноярскому бизнесу сулят льготные кредиты на экомодернизацию
Подобную поддержку могут получить еще одиннадцать городов, которые, вместе с Красноярском, входят в нацпроект «Чистый воздух». Правительство и банки сейчас прорабатывают этот вопрос.
Северянам в Красноярском крае запретили ловить рыбу сетями
Помимо этого власти ограничили объем рыбы, который может выловить в сутки один человек. Новые правила рыболовства в регионе начали действовать с сегодняшнего дня.