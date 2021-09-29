Нерадивым старателям запретили мыть золото в Манском районе

Пока речь идет об одной компании, которую уличили в загрязнении местной реки. Теперь ей предстоит компенсировать нанесенный ущерб. Денег на это, у нее может и не хватить.

Компании «Сибирские сельские машины» («Сибсельмаш») запретили добывать россыпное золото на реке Кувай, что в Манском районе Красноярского края, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Поводом для запрета стали результаты проверки природоохранной прокуратурой деятельности старателей в этом районе, которую инициировали после жалоб местных жителей на загрязнение рек.

Инспекторы Минэкологии и сотрудники природоохранной прокуратуры зафиксировали многочисленные нарушения: сточные воды из отстойника сливались в реку Кувай. Лабораторные исследования подтвердили факт загрязнения водоема. Взвешенные вещества были превышены в 237 раз, железо — в 16 раз, медь — в 4,1 раза», — рассказывают в правительстве.

По итогу проверки возбудили административное дело. Его материалы переданы в суд, которому предстоит решить запретить ли окончательно компании заниматься золотым промыслом (сейчас запрет носит временный характер).

«Сибсельмаш» уже несколько раз попадала в поле зрения инспекторов краевого Минэкологии и природоохранной прокуратуры. В таких же нарушениях, что и сейчас, ее уличили и в прошлом году. По этим фактам Советский районный суд на прошлой неделе постановил взыскать с компании 828 тысяч рублей за вред реке и оштрафовать на 150 тысяч рублей.

Золотодобывающая артель «Сибирские сельские машины» зарегистрирована в Красноярске в 2003 году. По данным сервиса «Зачестныйбизнес», ее учредителем является Леонид Башарин. Он же директор. Если верить финансовой отчетности компании, то в 2020 году она заработала 71 тысячу рублей при валовом доходе 39,1 млн рублей. Примечательно, что вал вырос тогда на 26,1 млн, а прибыль — на 26 тысяч рублей.

Компания проходит ответчиком по 15 искам, из которых 14 — от Министерства лесного хозяйства Красноярского края. Общий объем требований — более 3,3 млн рублей.

Также за Башариным числится еще одна компания — «Сибирские драгоценные металлы» («Сибдрагмет»). Основной вид ее деятельности такой же как у «Сибсельмаша»: добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). Да и финансовое положение похожее: прибыль 15 тысяч рублей при вале 3,9 млн.

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