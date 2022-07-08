Анатолию Быкову предъявили обвинение в руководстве ОПГ и убийстве

Уголовное дело о причастности Быкова к руководству преступниками возбудили летом 2020 года. До этого его подозревали только в организации убийств.

Следственный комитет РФ по Красноярскому краю предъявил Анатолию Быкову обвинение в руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и убийстве, совершенном организованной группой (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

В период с 1 января 1997 года по 19 июня 2002 года Быков осуществлял единоличное руководство преступным сообществом, созданным им в период с января 1990 года по январь 1997 года. В этом статусе он организовал в 1998 году убийства 48-летнего жителя Красноярска организованной группой, предварительно склонив ее участников к совершению данного преступления», — рассказали в Следкоме.

Анатолий Быков свою причастность к этим преступлениям отрицает. Расследование, которое идет при участии краевых управлений ФСБ и МВД, продолжается.

Напомним, что Быкова задержали в мае 2020 года по подозрению в организации двух заказных убийств. Однако в ходе расследования выяснились обстоятельства, которые, по мнению следствия, говорили о том, что Быков мог руководить организованной преступной группировкой. Уголовное дело по соответствующей статье возбудили в июле 2020-го.

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