Анатолий Быков: Александра Живицу использовали как инструмент, чтобы оговорить меня

В Красноярске начался судебный процесс по второму уголовному делу о заказном убийстве со стороны Анатолия Быкова.

Анатолий Быков, бизнесмен, политик, экс-депутат Заксобрания и экс-председатель совета директоров КрАЗ, осужденный на 13 лет за организацию двух заказных убийств, снова предстал перед судом.

По версии следствия, в середине нулевых г-н Быков нанял киллера для ликвидации Андрея Неколова, предпринимателя, и Андрея Грабовского, вице-президента федерации бокса края.

На скамье подсудимых оказался также Александр Живица — предполагаемый киллер, который дал свидетельские показания против г-на Быкова.

Г-н Живица приехал в зал суда из исправительного центра ФСИН, где он ожидает окончания срока лишения свободы.

В начале судебного заседания защита Анатолия Быкова заявила ряд ходатайств, в том числе о прекращении дела, но получила отказ.

Далее Жанна Волнистова, представитель обвинения, огласила заключение.

По версии следствия, в сентябре 2004 Анатолий Быков решил ликвидировать Андрея Неколова — учредителя фирмы по утилизации промотходов, считая его конкурентом. Заказ получил Александр Живица — штатный киллер Паши Цветомузыки. Во время подготовки к ликвидации от Анатолия Быкова поступил еще более срочный заказ по ликвидации Андрея Грабовского, вице-президента федерации бокса края, которого Быков ранее курировал. Причина — «дружба», которую спортивный деятель завел с авторитетом Дипломат. По итогу покушение не удалось — 1 ноября 2004 киллер выпустил автоматную очередь по BMW Грабовского, однако тот вывел автомобиль из-под обстрела и остался жив.

Анатолию Быкову предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству — ст. 33, ст. 105 УК РФ и подстрекательстве к покушению на убийство — ст. 33, ст. 30, ст. 105 УК РФ. Г-ну Живице — только покушение на убийство Грабовского, за убийство Неколова он уже был осужден ранее.

Выслушав речь прокурора, Александр Живица заявил, что вину полностью признает.

Однако г-н Быков, получив слово, оценил версию следствия как «сфабрикованный бред», — пишет «Коммерсант».

Александра Живицу использовали как инструмент для того, чтобы оговорить Быкова. Я знаю, где и как его обрабатывали. Придет время — вы все узнаете. Я бы просто посоветовал этому человеку вовремя опомниться и признаться в том, что в действительности он этого не совершал. Время все расставит на свои места», — заявил обвиняемый.

После суд объявил порядок исследования доказательств и назначил следующие слушания.

Ранее Алексей Прохоров, адвокат Быкова, заявлял, что в 2006 уголовное дело о покушении на г-на Грабовского было закрыто с формулировкой «за отсутствием события преступления», так как, по словам Прохорова, следствие пришло к выводу, что данный инцидент — устроенная самим Грабовским инсценировка.

Никто в Грабовского не стрелял, никому это не было нужно. И эта точка зрения очень активно насаждалась много лет, очень активно педалировалась самим следствием. Кардинальный поворот произошел в сентябре 2020, когда постановление о прекращении дела было отменено, а Анатолий Быков был уведомлен, что подозревается в причастности к этому преступлению. Произошло это в силу того, что в августе 2020 начал давать показания Александр Живица. Именно он заявил, что стрелял по автомобилю Грабовского, стрелял с целью его убить, и делал это про просьбе Анатолия Быкова», — сообщил защитник.

Адвокат Прохоров добавил, что доверять показаниям Александра Живицы нельзя.

Засомневаться в истинности свидетельств киллера Прохорова заставили события 2015, когда, по словам адвоката, А. Живица выступал ключевым свидетелем обвинения по делу своего шефа Вилора Струганова (Цветомузыка), которого судили за серию убийств. Живица утверждал, что по заказу Цветомузыки устранил Юрия Толмачева. Но по данному эпизоду суд вынес в отношении Струганова оправдательный приговор.

Казалось бы, этот факт, наверное, должен был дать пищу для размышлений и следствию, и прокуратуре, насколько можно доверять показаниям Живицы», — заявлял защитник.

Кроме того, адвокат Прохоров отметил, что в 2015 А. Живица получил за шесть убийств всего 12 лет заключения — небольшой срок, по словам защитника, можно объяснить досудебным соглашением киллера о сотрудничестве со следствием. Таким образом, в 2020 суд заменил Живице неотбытую часть срока на принудительные работы в исправительном центре ФСИН.

На практике трудно убедить суд в том, что человек, который совершил шесть убийств и получил за это двенадцать лет, из которых фактически отбыл семь лет и восемь месяцев (с учетом нахождения под стражей на следствии) — уже может находиться не в местах лишения свободы, а в исправительном центре с сотовым телефоном и с правом выхода за пределы учреждения без конвоя»,— отметил адвокат Прохоров.

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