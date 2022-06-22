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Посредник в организации убийства минусинского журналиста получил 17 лет

Посредник в организации убийства минусинского журналиста получил 17 лет
Иллюстрация: t.me/KrasGUFSIN

Преступление было совершено пять лет назад. Его исполнителем был 18-летний молодой человек, которого и привлек подсудимый.

#НОВОСТИ
Минусинский городской суд признал Николая Горюнова причастным к организации убийства главного редактора минусинской общественно-политической газеты «ТОН-М» Дмитрия Попкова, сообщили в Красноярском краевом суде.
 
Суд установил, что Горюнов привлек к убийству журналиста 18-летнего Виктора Шестакова, снабдил его оружием и боеприпасами. Против него было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям (ч. 3 ст. 33 — п. «з» ч. 2 ст. 105, п. «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 150, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222, п. «г» ч. 3 ст. 226 УК РФ).
 
По совокупности преступлений Горюнову назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы, с отбывание срока в колонии строго режима.
 
Напомним, что Дмитрий Попков был убит в мае 2017 года. Следствие полагало, что причина была в его профессиональной деятельности. Дело, по которому в качестве организатора проходил и экс-депутат Минусинского районного совета депутатов от фракции ЛДПР Иса Хашиев, передали в суд в начале 2022 года. Решений по Хашиеву и Шестакову (исполнителю), судя по данным суда, пока нет.
 
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Автор: Петр Савельев
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