Без конвоя: Паша Цветомузыка дал показания по делу Быкова

В суде состоялось очередное заседание по второму уголовному делу о покушении на убийство Андрея Грабовского и убийством Андрея Неколова.

Был допрошен Вилор Струганов (Паша Цветомузыка), приговоренному в 2015 к десяти годам колонии строгого режима. Однако в зал судебного заседания Вилор Викторович, глава банды киллеров, пришел без конвоя, поскольку ему смягчили наказание. Как сообщает прокуратура края, лишение свободы ему заменено на принудительные работы.

Замена наказания более мягким видом наказания возможна судом по ходатайству осужденного при условии отбытия двух третей срока лишения свободы и соблюдения им режима отбывания наказания. Принудительные работы Струганов отбывает в изолированном участке, функционирующем как исправительный центр (при ИК-27). Наказание заменено с 17 марта», — цитирует «КоммесантЪ» заявление надзорного ведомства.

По существу данного уголовного дела, со слов адвоката Прохорова, г-н Струганов сообщил следующее — в период 2004…2005 находился в местах лишения свободы и поэтому о покушении на убийство Андрея Грабовского и убийстве Андрея Неколова информация ему известна только по слухам и предположениям.

Как отмечает адвокат Быкова, такие же показания Цветомузыка давал и в период следствия.

Также, Вилор Струганов рассказал, что основной свидетель по данному уголовному делу Александр Живица ранее, как минимум дважды, давал недостоверные показания.

По мнению защитника, данные показания не укрепили позиций обвинения, и доказательства вины Анатолия Быкова по-прежнему ничтожны.

…приглашение прокурором этого свидетеля в суд, оно очень показательно с точки зрения общей доказательной базы в отношении Анатолия Петровича, то есть доказательная база виновности Анатолия Быкова настолько мала, что обвинение пытается компенсировать это даже показаниями таких свидетелей, которым что-то известно по слухам и предположениям. При этом, как юрист, прокурор должна знать, что не являются достоверными доказательствами показания, основанные на слухах, предположениях, равно как и когда свидетель не может подтвердить источник своей осведомленности», — прокомментировал г-н Прохоров итоги заседания.

Добавим, следующее заседание состоится в 11 часов 22 июня 2022.

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