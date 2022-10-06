Доходы бюджета Красноярского края выросли почти на 50 млрд рублей
Сегодня на сессии Заксобрания депутаты края приняли поправки в региональный бюджет на этот год и плановый период.
После осенней корректировки доходы вырастут на 48,8 млрд рублей, расходы — на 21,2 млрд рублей, дефицит бюджета сократится почти в 2 раза. Таким образом, параметры бюджета будут выглядеть так: доходы — 359,4 млрд рублей, расходы — 388,2 млрд рублей, дефицит — 28,8 млрд рублей.
По словам заместителя председателя правительства края — министра финансов Владимира Бахаря, большая часть доходов (41,5 млрд рублей) связана с увеличением налоговых доходов, ценами на нефть и цветные металлы. Также казну пополнили доходы от использования имущества, НДФЛ, размещение свободных средств бюджета на депозитах. Из федерального бюджета в край поступит 7 млрд рублей. Средства направят на расселение людей из аварийного жилья, покупку электротранспорта, поддержку промышленников. Кроме того, из краевых средств по 2,3 млрд рублей направят в сферы здравоохранения и соцполитики, 3 млрд рублей на жилье, еще 1,4 млрд пойдут на строительство и благоустройство, на транспорт направят 1,1 млрд и по 1 млрд рублей на образование и помощь муниципальным образованиям края. На заработную плату бюджетникам предусмотрели 2,8 млрд рублей.
Из резервного фонда 1 млрд рублей планируют выделить на помощь мобилизованным и поддержку сельского хозяйства и ресурсоснабжающих организаций.
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Средства будут заложены в бюджет 2023-2025.
Дефицит бюджета Красноярского края уменьшится вдвое
Власти региона подготовили осеннюю корректировку бюджета. Доходы краевой казны вырастут более чем в два раза сильнее расходов, а соответственно сократиться дефицит.