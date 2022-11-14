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Госдолг Красноярского края оказался одним из самых больших в России

Госдолг Красноярского края оказался одним из самых больших в России
Иллюстрация: Яндекс.Карты

«РИА Рейтинг» проранжировала регионы РФ по степени долговой нагрузки. Она оказалась довольно низка, по сравнению с другими территориями, хотя в абсолютных цифрах — одна из наибольших.

#НОВОСТИ

На конец третьего квартала 2022 госдолг Красноярского края составил 62,23 млрд рублей, снизившись с начала года на 2%. Такие данные опубликовало агентство «РИА Рейтинг».

По абсолютной величине госдолга край находится на 10 месте среди всех регионов РФ. «Уступает» он лишь (по мере убывания долга) Московской (274,85 млрд) области и Москве (131,38 млрд), Нижегородской области (118,81 млрд), Краснодарскому краю (105,64 млрд), Свердловской области (103,35 млрд), Татарстану (95,48), Санкт-Петербургу (93,3 млрд), Удмуртии (71,58 млрд) и Самарской области (64,09 млрд).

Отношению же госдолга к уровню бюджетных (налоговых и неналоговых) доходов Красноярского края с начала года также сократилось (на 2,1 процентных пункта) и теперь составляет 16,9%. Это 23 результат (по мере повышения) среди всех регионов РФ.

Также стоит отметить, что в структуре обязательств края перед федеральной казной больше всего государственных ценных бумаг — на их долю приходится 66% долгового портфеля территории. Еще 34% — бюджетные кредиты. Банкам Красноярский край на сегодня ничего не должен.

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В Заксобрании состоялось «нулевое чтение» проекта бюджета региона на следующий год. Расходы и доходы неплохо подросли, а вместе с ними и дефицит.

Экономика Красноярского края получила почти 300 млрд рублей инвестиций

Это привело к росту объемов производства в ряде секторов.

В Красноярском крае ввели налоговые льготы для промышленников

Соответствующие законы приняли на сессии Заксобрания региона.

 

Автор: Петр Савельев
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