Экономика Красноярского края получила почти 300 млрд рублей инвестиций

Это привело к росту объемов производства в ряде секторов.

За первое полугодие 2022 в экономику Красноярского края инвестировано 294 млрд рублей, что на 34% больше, чем было в аналогичном периоде 2021. Об этом сообщил Сергей Верещагин, вице-премьер региона, выступая на заседании экономического оперштаба.

По его словам, экономическая ситуация в крае стабильная и отмечается рост добычи полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, энергетике. А рост инвестиций положительно сказался на объеме строительных работ, который увеличился по результатам восьми месяцев на 38%.

Позитивная динамика по инвестициям в проекты на территории Красноярского края говорит о том, что бизнес охотно вкладывает средства в национальную экономику, в наш регион. Это положительно отражается на сохранении экономического потенциала», — отметил губернатор Александр Усс.

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