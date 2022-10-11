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Экономика Красноярского края получила почти 300 млрд рублей инвестиций

Экономика Красноярского края получила почти 300 млрд рублей инвестиций
Автор фото: Дарья Яковлева. Иллюстрация: pixabay.com

Это привело к росту объемов производства в ряде секторов.

#НОВОСТИ

За первое полугодие 2022 в экономику Красноярского края инвестировано 294 млрд рублей, что на 34% больше, чем было в аналогичном периоде 2021. Об этом сообщил Сергей Верещагин, вице-премьер региона, выступая на заседании экономического оперштаба.

По его словам, экономическая ситуация в крае стабильная и отмечается рост добычи полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, энергетике. А рост инвестиций положительно сказался на объеме строительных работ, который увеличился по результатам восьми месяцев на 38%.

Позитивная динамика по инвестициям в проекты на территории Красноярского края говорит о том, что бизнес охотно вкладывает средства в национальную экономику, в наш регион. Это положительно отражается на сохранении экономического потенциала», — отметил губернатор Александр Усс.

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Соответствующие законы приняли на сессии Заксобрания региона.

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Средства будут заложены в бюджет 2023-2025.

Автор: Петр Савельев
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