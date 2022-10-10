Современный мусоросортировочный комплекс построят на левобережье Красноярска

Предприятие сможет перерабатывать до 300 тыс. тонн мусора в год.

В левобережной технологической зоне Красноярска построят мусоросортировочный комплекс, сообщили в Красноярской рециклинговой компании, со ссылкой на концессионное соглашение между Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края и компанией «Инжиниринг» (входит в группу «РВМ Капитал»).

Проект системы обращения с ТКО, которая ляжет в основу нового предприятия, был презентован на Красноярском экономическом форуме еще в 2019 году. Ее суть, по словам генерального директора «РВМ Капитал» Феликса Блинова, в том, что она позволяет на этапе сортировки выбирать из мусора полезные фракции, которые потом отправляются на переработку. Соответственно снижаются и объемы мусора, которые идут на свалки.

Объем инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей. Проектная мощность нового завода — 300 тыс. тонн в год. Когда начнется стройка, не сообщается, как и то, где именно построят предприятие.

В дальнейшем рядом с мусоросортировочным комплексом, уже не в рамках концессии, а за счет собственных инвестиций, мы планируем организовать экотехнопарк, на базе которого будут перерабатываться отобранные вторичные материальные ресурсы», — рассказал Блинов.

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