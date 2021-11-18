Сортировочный комплекс компании «Кашалот» вдвое увеличил выборку вторсырья

После трех месяцев работы сортировочный комплекс в Лесосибирске вышел на проектную мощность. Ежемесячно здесь выбирают более 30 тонн вторичных ресурсов.

Компания «Кашалот» запустила пилотный мусоросортировочный комплекс около 3 месяцев назад. За это время МСК, который обслуживает Лесосибирскую территориальную зону, сумели вывести на проектные показатели. По эффективности работы комплекс превосходит усредненные данные по стране.

Даже с ручной сортировкой общий показатель извлечения вторичных материальных ресурсов у «Кашалота» составил 9%, в то время как средний показатель в России не превышает 6%. В месяц мы получаем более 30 тонн перерабатываемых полимеров, стекла, картона и других полезных отходов, - отмечает директор сортировочного комплекса в Лесосибирске Дмитрий Буряк.

Развитие сортировочных комплексов на территории края позволит продлить срок эксплуатации полигонов, уменьшит экологическую нагрузку, а использование вторсырья в производственных процессах снизит себестоимость товаров. Как отмечает председатель совета директоров ГК «Кашалот» Илья Ильин, важно не только оказывать услугу по сбору отходов, но и организовать выборку и использование вторичных ресурсов.

Только этот принцип обеспечит превращение отходов в ресурс. Опыт Лесосибирска мы планируем активно тиражировать, потому что на сегодняшний день в районах края наш сортировочный комплекс — единственный. Из всех отходов Лесосибирской терзоны примерно 25% попадает на сортировочную линию. Мы гордимся этими показателями, но не намерены останавливаться», — рассказывает Илья Ильин.

В ГК «Кашалот» делают большую ставку на организацию раздельного сбора мусора по дуальной системе – отдельно сухие и мокрые отходы. Уже в декабре в Лесосибирске и Енисейске появятся сетки для накопления пластика, макулатуры, стекла. В Лесосибирске установят 80 баков, в Енисейске — 27. «Кашалот» будет пересматривать логистику, чтобы эффективно обеспечить вывоз и сортировку.