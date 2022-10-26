Дефицит бюджета Красноярского края в 2023 может вырасти до 9%

В Заксобрании состоялось «нулевое чтение» проекта бюджета региона на следующий год. Расходы и доходы неплохо подросли, а вместе с ними и дефицит.

В первоначальной редакции бюджета Красноярского края на 2023 общая сумма расходов казны заявлена в размере 374,4 млрд рублей. Ожидаемые же доходы составят 340,4 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного Собрания региона по итогам «нулевого чтения» главного финансового документа.

Таким образом дефицит бюджета в сегодняшней его версии составит примерно 9,1%. Компенсировать его планируют в основном за счет средств, оставшихся на счетах края, и кредитов.

Бюджет верстался в условиях беспрецедентного давления на российскую экономику. Эти обстоятельства не только задают соответствующие сценарии бюджетного планирования, но и ориентируют нас на ответственное, рачительное отношение к нашим краевым финансам, настраивают на оперативную и качественную работу», — сказал спикер ЗС Алексей Додатко.

Напомним, что бюджет этого года был принят в декабре 2021. Расходные обязательства, заложенные в нем, на старте составляли 329,6 млрд рублей, а доходы ожидались на уровне 310 млрд. Дефицит бюджета в тот момент составлял 5,9%.

После октябрьской корректировки, расходы выросли до 388,2 млрд рублей, а доходы — до 359,4 млрд. В результате дефицит увеличился до 7,4%.

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