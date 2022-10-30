Предпринимателей и самозанятых бесплатно прокачают на федеральном уровне
С 14 ноября 2022 предпринимателей и самозанятых Красноярского края приглашают участвовать в бесплатной федеральной онлайн-программе «Бизнес-старт».
Предприниматели и самозанятые могут бесплатно пройти федеральную онлайн-программу «Бизнес-старт»
Участвовать бесплатно смогут:
- Жители края, которые после 1 октября 2022 заключили соцконтракты для старта или развития своего дела;
- Начинающие предприниматели, которые планируют в 2022 или в 2023 участвовать в грантовых конкурсах, где можно получить до 300 тыс. рублей*.
Прошедшие курс слушатели получат официальные электронные сертификаты.
Зарегистрироваться на курс нужно до 12 ноября 2022 на платформе знаний и сервисов «Деловая среда».
*) В данном случае обучение основам предпринимательской деятельности — одно из обязательных условий для претендента на финансовую поддержку.
Справка
Организаторы обучения — платформа «Деловая среда» — это совместный проект Минэкономразвития РФ и Сбера при содействии Минсоцполитики края, агентства развития МСП края и центра «Мой бизнес», который работает на территории региона в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда».
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