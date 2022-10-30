Предпринимателей и самозанятых бесплатно прокачают на федеральном уровне

С 14 ноября 2022 предпринимателей и самозанятых Красноярского края приглашают участвовать в бесплатной федеральной онлайн-программе «Бизнес-старт».

Предприниматели и самозанятые могут бесплатно пройти федеральную онлайн-программу «Бизнес-старт»

На курсах эксперты объяснят различные стороны операционных вопросов бизнеса — ведение бухгалтерии, юридическое сопровождение, налогообложение, маркетинг и продажи, финансовое моделирование.

Участвовать бесплатно смогут:

Жители края, которые после 1 октября 2022 заключили соцконтракты для старта или развития своего дела;

Начинающие предприниматели, которые планируют в 2022 или в 2023 участвовать в грантовых конкурсах, где можно получить до 300 тыс. рублей*.

Прошедшие курс слушатели получат официальные электронные сертификаты.

Зарегистрироваться на курс нужно до 12 ноября 2022 на платформе знаний и сервисов «Деловая среда».

*) В данном случае обучение основам предпринимательской деятельности — одно из обязательных условий для претендента на финансовую поддержку.

Справка

Организаторы обучения — платформа «Деловая среда» — это совместный проект Минэкономразвития РФ и Сбера при содействии Минсоцполитики края, агентства развития МСП края и центра «Мой бизнес», который работает на территории региона в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда».

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Предпринимателей и самозанятых, которые заключили соцконтракты, научат вести бизнес Жители Красноярского края, которые заключили соцконтракты для старта и развития своего дела, для ведения личного подсобного хозяйства, могут бесплатно пройти онлайн-обучение по федеральной программе. Новости ДК Красноярск