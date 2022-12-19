СМ.СИТИ стала лидером по объему жилого строительства в Красноярском крае

Независимый портал Единый ресурс застройщиков подвел итоги 11 месяцев 2022.

Строительная компания СМ.СИТИ по итогу января-ноября 2022 строит больше всех в Красноярском крае. Такие данные опубликовал Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.рф).

Сейчас застройщик возводит 10 многоквартирных домов в шести жилых комплексах: «Южный Берег», «Академгородок», «Светлогорский», «Кецховели», «Белый квартал» на Спандаряна и «Белый квартал» на Свободном. Суммарная площадь возводимого жилья составляет 207 410 квадратных метров.

Таким образом СМ.СИТИ занимает первое место в ТОПе застройщиков региона по объему текущего строительства. Всего в рейтинге специалисты оценивают достижения 44 застройщиков Красноярского края. В России же из 2 483 застройщиков СМ.СИТИ занимает 77-ю строчку по объему текущего строительства.

Кроме того группа СМ.СИТИ — одна из лучших отечественных компаний по объему ввода жилья в России. По итогам 11 месяцев 2022 года она занимает 57 место из 1 190 застройщиков — это на пять мест выше, чем год назад.

Всего за 11 месяцев этого года СМ.СИТИ ввела в эксплуатацию 74 768 квадратных метров — это пять многоквартирных домов в трех жилых комплексах. В этом году ключи от своих квартир получили жильцы домов в сити-районе «Южный Берег», сити-кварталов «Александровский», «На Бограда» и «Светлогорский».

Справочно: Единый ресурс застройщиков — уникальный проект, реализуемый при поддержке Национального объединения застройщиков жилья. Он содержит самую полную в России базу застройщиков и жилых комплексов, рейтинг строительных компаний составляют независимые эксперты на основе сотни параметров.

Реклама. www.sm-city.ru

Читайте также:

СМ.СИТИ порадует красноярцев новогодними елками и не только

Группа приготовила ряд локаций, которые будут доступны не только жителям их кварталов, но и всем горожанам.

СМ.СИТИ вошла в топ-50 застройщиков России

Рейтинг составлялся по объемам ввода жилья. Всего в нем участвовало более тысячи строительных компаний.

СМ.СИТИ построит на Свободном «Белые кварталы»

Новый ЖК появится в районе ул. Вербная. Он будет состоять из пяти зданий. Строительство первых из них уже началось.