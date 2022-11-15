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СМ.СИТИ вошла в топ-50 застройщиков России

СМ.СИТИ вошла в топ-50 застройщиков России
Иллюстрация: СМ.СИТИ

Рейтинг составлялся по объемам ввода жилья. Всего в нем участвовало более тысячи строительных компаний.

#НОВОСТИ

Красноярская строительная группа СМ.СИТИ вошла в федеральный рейтинг — топ-50 застройщиков России по объему ввода жилья, заняв в нем 49 строчку.

За 10 месяцев этого года СМ.СИТИ поднялась на 13 пунктов в рейтинге застройщиков по объему ввода жилья в стране, сообщают эксперты Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.рф). За это время компания сдала в эксплуатацию 74 768 кв. м. — это пять многоквартирных домов в трех жилых комплексах.

Всего в рейтинге участвовало 1089 застройщиков со всей России. 

Эксперты ЕРЗ.РФ отмечают, что СМ.СИТИ имеет наивысший рейтинг надежности — 5 баллов из 5 возможных — по показателю своевременности ввода жилья. Сейчас в России такой рейтинг имеют всего 36% застройщиков. 

Также СМ.СИТИ заняла 11 место (из 200) в рейтинге ЕРЗ.РФ по потребительским качествам жилых комплексов.

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Автор: Петр Савельев
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