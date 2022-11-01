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В Красноярске на «Южном берегу» появилась скульптура Маленького принца

В Красноярске на «Южном берегу» появилась скульптура Маленького принца
Иллюстрация: СМ.СИТИ

В сити-районе Южный берег продолжается благоустройство бульвара Экзюпери. Линейный пешеходный променад с каждым годом приобретает новые локации и малые архитектурные формы.

#НОВОСТИ
В последней очереди бульвара около дома № 4 по улице Регатной на просторной площади компания СМ.СИТИ установила новую скульптуру – главного  героя повести Антуана Экзюпери – Маленького принца. Проект реализовывался в сотрудничестве с Отделением Урал, Сибирь, Дальний Восток Российской академии художеств и Сибирским государственным институтом искусств имени Дмитрия Хворостовского.  
 
В Красноярске на «Южном берегу» появилась скульптура Маленького принца 1
 
Концепция создания скульптуры родилась из созданного студентами Института искусств эскизного проекта благоустройства бульвара. Сказочный герой стал завершающей точкой в существующем ансамбле скульптур, посвященных этой философской притче. Он расположился в центре бульвара по центральной оси. Выразительный силуэт Маленького принца четко читается в перспективе бульвара.  Творческий коллектив предложил философско-лиричное прочтение образа Маленького принца. В композиции использованы новые технологии и материалы, не имеющие аналогов в современной российской пластике, например,  сочетание разноцветной мозаики с  бронзой. А полированные бронзовые кратеры Планеты принца имеют особенные свойства – исполняют загаданные при прикосновении желания.
 
В Красноярске на «Южном берегу» появилась скульптура Маленького принца 2
 
В Красноярске на «Южном берегу» появилась скульптура Маленького принца 3
 
 
Скульптура Маленького принца – творческий результат эффективного партнерства бизнеса и искусства, преображающий городскую среду, наполняющий мир вокруг нас красотой и высокими чувствами. 
Автор: Петр Савельев
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