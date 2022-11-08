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Экспертный совет номинации «Жилой комплекс» провел очное заседание и выбрал финалистов

Экспертный совет номинации «Жилой комплекс» провел очное заседание и выбрал финалистов
Автор фото: Роман Соболев. Иллюстрация: DK.RU

В 2022 номинация «Застройщик» премии «Человек года» получила не только новое прочтение. Выбор тройки лидеров и победителя номинации также прошел в новом формате.

#БИЗНЕС
Напомним, соучредителем традиционной для премии строительной номинации выступил самый масштабный проект по благоустройству природной среды в Красноярске — живописный ландшафтный парк «Юдинская долина». Изюминкой проекта станет 18-луночное гольф-поле мирового уровня. Именно этот проект и задал новый взгляд на номинацию. В этом году фокус сделан не на работу строительных компаний, как раньше, а на конкретные строительные проекты. 
 
Экспертный совет номинации «Жилой комплекс» провел очное заседание и выбрал финалистов 1
 
Изменилось не только «имя» номинации – «Жилой комплекс года: проекты, меняющие реальность», но и формат экспертного голосование – в этом году оно прошло в очном режиме. Эксперты номинации – архитекторы, риелторы, эксперты строительного рынка, собрались в гольф-пространстве Golfstation. Ознакомившись с профайлами номинантов – описанием, фото готовых проектов, а в некоторых случаях и с видео-визитками жилых комплексов, эксперты определили шорт-лист номинации. 
 
В него вошли восемь ЖК: 
Микрорайон SCANDIS OZERO, застройщик – СЗ «АРБАН»
Сити-квартал «Александровский», застройщик – СГ «СМ.СИТИ»
ЖК «Золотое Сечение» (ГК «Ментал плюс»), застройщик - «Уютный дом 2010»
ЖК «Метрополис», застройщик – «Сибагропромстрой»
Сити-район «Новый Академгородок», застройщик – СГ «СМ.СИТИ»
ЖК «Пушкин», застройщик – группа компаний «СтройИнновация»
Жилой дом «Триумф», застройщик – «Гуриати»
Сити-район «Южный берег» (новая очередь), застройщик – СГ «СМ.СИТИ»
Экспертный совет номинации «Жилой комплекс» провел очное заседание и выбрал финалистов 2Каждый из жилых комплексов-номинантов преображает облик Красноярска и формирует новое качество городской среды, принципиально меняя как уровень комфорта, так и восприятия города в глазах общественности. Это глобальная и очень важная миссия, в русле которой развивается и проект «Юдинская долина». На площади 200 га раскинутся зоны для прогулок и пикников, смотровые башни и уникальный вписанный в ландшафт территории клуб с гольф-полем мирового уровня, который станет сердцем нового городского пространства и решительно изменит облик города», – сказала Алена Демкина, куратор проекта «Юдинская долина».
К слову, после окончания совета эксперты номинации получили уникальную возможность ближе познакомиться с гольфом. Гольф-симуляторы последнего поколения, собранные в гольф-пространстве Golfstation, позволяют тренироваться и играть в гольф круглый год. Внесезонная площадка подходит как для обучения гольфу, так и для проведения бизнес-мероприятий и тим-билдинга. 
Экспертный совет номинации «Жилой комплекс» провел очное заседание и выбрал финалистов 3
Также на экспертном совете номинации «Жилой комплекс» была определена тройка лидеров и победитель номинации. Они будут обнародованы на торжественной церемонии «Человек года» 8 декабря 2022.
Экспертный совет номинации «Жилой комплекс» провел очное заседание и выбрал финалистов 4
Главное, что стоит отметить – профессионализм экспертного совета, живую и не всегда простую дискуссию. Эксперты спорили, обосновывали свое мнение и выбор победителя точно не был простым. Но, как говорится, именно так – в споре – и рождается истина. Будь я экспертом этой номинации, выбирала бы сердцем и именно тот жилой комплекс, в котором бы мне самой хотелось жить. К счастью, наши эксперты делают выбор иначе, основываясь на современных трендах жилой застройки и опыте общения с большим количеством клиентов», – рассказала Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал-Красноярск». 
Фото в материале – Роман Соболев.  
Автор: Петр Савельев
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