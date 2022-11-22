СМ.СИТИ построит на Свободном «Белые кварталы»

Новый ЖК появится в районе ул. Вербная. Он будет состоять из пяти зданий. Строительство первых из них уже началось.

Группа компаний СМ.СИТИ начала строить новый жилой комплекс «Белый квартал на Свободном». Первые два 17-этажных корпуса на 321 квартиру общей площадью 16 000 кв.м. будут сданы с чистовой отделкой в 2024, рассказали в пресс-службе застройщика.

В этих строениях будут расположены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Стоимость жилплощади здесь начинается от 3,7 млн. рублей (за однокомнатную). Продажи уже открыты.

Вторая очередь из трех корпусов начнет строиться в 2023. Завершить работы планируется к 2025.

В соответствии с базовыми принципами СМ.СИТИ эти дома будут иметь парадный вход с консьержем, закрытые дворы, свободные от автомобилей, дизайнерское благоустройство прилегающих участков улиц, видеонаблюдение и системы „умного дома“», — рассказали в компании.

ЖК «Белый квартал на Свободном» будет расположен в Октябрьском районе Красноярска — между пр. Свободный и ул. Вербная. От этого места недалеко до пригородных лесов и водоемов города, а также парков «Гремячая грива» и «Прищепка». Также в пешеходной доступности здесь кампус Сибирского Федерального университета, спортивные объекты кластера «Радуга» и стадиона «Рассвет».

Напомним, что первым проектом концепции «Белые кварталы» от СМ.СИТИ стал комплекс домов на ул. Спандаряна, анонсированный два месяца назад. В компании говорят, что проект вызвал большой интерес покупателей и пользуется высоким спросом.

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