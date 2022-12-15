СМ.СИТИ порадует красноярцев новогодними елками и не только

Группа приготовила ряд локаций, которые будут доступны не только жителям их кварталов, но и всем горожанам.

В шести жилых кварталах Красноярска, построенных группой СМ.СИТИ, откроют новогодние елки.

Первой гостей будет принимать зеленая красавица оранжевого комплекса Южного берега (Капитанская, 8). Ее откроют уже сегодня — 15 декабря. А через два дня — 17 декабря — состоится открытие елки в сити-квартале Бограда (Бограда, 113).

Далее по списку:

22 декабря — Открытие основной елки Южного берега (Регатная, 4);

24 декабря — Открытие елки и ледового городка в сити-районе Академгородок (ул.Академгородок, 66);

25 декабря — Открытие елки в Образцово (Апрельская, 1);

27 декабря — Открытие елки в сити-квартале Александровский (78 Добровольческой Бригады, 26).

Начало всех этих мероприятий запланировано на 19:00.

Помимо елок, компания приготовила для красноярцев еще ряд локаций.

Так, бульвар Онегин, что в Александровском, украсили огнями и оборудовали множество фотозон. А в сити-квартале на Бограда установили большую светящуюся арку и новогодняя ель по мотивам «цветов» Поздеева. Здесь же есть стильная английская фотобудка — шкаф для буккроссинга.

В Новом Академгородке впервые появился ледовый городок — лабиринты, игры и персонажи, огни и новогодние мелодии.

На Южном берегу традиционно установлены 55 сверкающих звезд, новогодний экспресс от Tirol и новая знаковая скульптура «Маленький принц» на бульваре Экзюпери.