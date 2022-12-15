В Красноярске в 2023 достроят проблемный дом на улице Баумана

Получено положительное заключение государственной экспертизы на достройку дома на улице Баумана, 6 в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства региона.

строительства . После этого через торги выберут подрядчика, который займется достройкой проблемного объекта. Теперь Федеральный фонд развития территорий должен подтвердить софинансирование. После этого через торги выберут подрядчика, который займется достройкой проблемного объекта.

В настоящее время готовность объекта оценивается в 80 %. В строительство свои средства вложили 62 «дольщика».

Дом начали строить в 2007. За это время объект пытались возвести два застройщика, но оба стали банкротами. Сначала десятиэтажку строила фирма « Сибстоун », а потом «Стройресурс». В конце прошлого года наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение о достройке дома.

По информации минстроя, сейчас на территории Красноярского края достраивают 17 долгостроев.

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