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Красноярский край на 10% отстал от прошлого года по объемам стройки

Красноярский край на 10% отстал от прошлого года по объемам стройки
Иллюстрация: @krasminstroy

Количество выданных разрешений на строительство сократилось и вовсе более чем на четверть.

#НОВОСТИ

На начало 2023 в Красноярском крае строится 1,626 млн кв. м. жилья. Такие данные приводит Единая информационная система жилищного строительства Минстроя РФ на 7 января этого года. Этот показатель на 10,6% нижем, чем был на ту же дату 2022.

Помимо этого со 130 до 97 уменьшилось количество действующих разрешений на строительство, а число игроков на этом рынке за год сократилось с 86 до 66.

По объемам текущего строительства Красноярский край находится на втором месте по Сибири. Лидирует же в округе Новосибирская область, в которой на 7 января 2023 строится 3,085 млн кв. м. жилья. Причем, в отличие от края, здесь объем стройки, по отношению к соответствующей дате 2022, вырос почти на 21%. Правда, количество игроков на рынке тоже снизилось — со 139 до 131.

Стоит также отметить, что в Красноярском крае на сегодняшний день зафиксировано 59 проблемных домов (в выше приведенных данных они не учтены), а в Новосибирской области таковых 41.

В целом российские строители сейчас возводят 98,585 млн кв. м. жилья, что на 2,8% больше, чем год назад.

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Автор: Петр Савельев
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