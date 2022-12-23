В Красноярске проект «В центре Мира» в 2023 поменяет площадку
Летний проект «В центре Мира» переедет на новое место уже в следующем году. Планами поменять площадку для проекта поделился с журналистами мэр Владислав Логинов.
27 и 28 августа станут последними днями работы городских проектов «В центре Мира» и «Бульвар для души «На Вавилова» в сезоне-2022.
Красноярский капитал: панорама городских изменений
Капитал города — это прежде всего инвестиции в настоящее и будущее его жителей. Это позитивные изменения, которые воплощаются в конкретных проектах, что мы видим здесь и сейчас.
Третья волна коронавируса остановила проект мэрии «В центре Мира»
Пока речь идет об одном месяце, но гарантий возвращения к идее пешеходной зоны на центральном проспекте Красноярска нет. Также под угрозой празднование Дня города.