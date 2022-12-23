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В Красноярске проект «В центре Мира» в 2023 поменяет площадку

В Красноярске проект «В центре Мира» в 2023 поменяет площадку
Иллюстрация: Проспект Мира / vk.com

Летний проект «В центре Мира» переедет на новое место уже в следующем году. Планами поменять площадку для проекта поделился с журналистами мэр Владислав Логинов.

#НОВОСТИ
Глава города пояснил свое решение тем, что в центре Красноярска идет строительство метро, перекрытие проспекта Мира по выходным может привести к дополнительным транспортным проблемам. 
 
Одной из площадок, куда могут перенести «В центре Мира», рассматривается Центральная набережная. Но эта площадка по душе не всем горожанам. Поэтому сейчас смотрят и другие варианты, решение пока не принято.
 
Проект «В центре Мира» проводили в Красноярске два сезона подряд. В 2021 проект сильно сократили из-за пандемии, половину сезона он не работал. В этом году мероприятия на проспекте Мира проходили в течение всего лета. Кроме того, на правобережье несколько летних выходных работал «Бульвар для души «На Вавилова». 
 
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Автор: Петр Савельев
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