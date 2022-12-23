В Красноярске проект «В центре Мира» в 2023 поменяет площадку

Летний проект «В центре Мира» переедет на новое место уже в следующем году. Планами поменять площадку для проекта поделился с журналистами мэр Владислав Логинов.

Глава города пояснил свое решение тем, что в центре Красноярска идет строительство метро, перекрытие проспекта Мира по выходным может привести к дополнительным транспортным проблемам.

Одной из площадок, куда могут перенести «В центре Мира», рассматривается Центральная набережная. Но эта площадка по душе не всем горожанам. Поэтому сейчас смотрят и другие варианты, решение пока не принято.

Проект «В центре Мира» проводили в Красноярске два сезона подряд. В 2021 проект сильно сократили из-за пандемии, половину сезона он не работал. В этом году мероприятия на проспекте Мира проходили в течение всего лета. Кроме того, на правобережье несколько летних выходных работал «Бульвар для души «На Вавилова».

Читайте также:

27 и 28 августа станут последними днями работы городских проектов «В центре Мира» и «Бульвар для души «На Вавилова» в сезоне-2022.

Красноярский капитал: панорама городских изменений

Капитал города — это прежде всего инвестиции в настоящее и будущее его жителей. Это позитивные изменения, которые воплощаются в конкретных проектах, что мы видим здесь и сейчас.

Третья волна коронавируса остановила проект мэрии «В центре Мира»

Пока речь идет об одном месяце, но гарантий возвращения к идее пешеходной зоны на центральном проспекте Красноярска нет. Также под угрозой празднование Дня города.